2020-03-03T19:58:53+03:00
Общество

Дальний Восток получит от правительства России 35 млрд. рублей на ремонт мостов

Реконструкция дорог и путепроводов пройдет с 2020 по 2024 годы
Ксения БОГДАНОВА
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Правительство России скорректировало программу реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогаПравительство России скорректировало программу реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Более 34,8 млрд. рублей выделяется дополнительно из федерального бюджета на ремонт мостов на Дальнем Востоке. Правительство России скорректировало программу реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах, запланированную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и приняло решение увеличить ее финансирование. На эти средства с 2020 по 2024 годы в Дальневосточном федеральном округе будут отремонтированы 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Самое большое финансирование на ремонт мостов получит Приморье — региону выделяется 7,6 млрд. рублей. Наибольшие суммы также запланированы на реконструкцию в Амурской области (свыше 6,2 млрд. руб.), Бурятии (более 5,1 млрд.) и Якутии (4,3 млрд. руб.).

Более 2,7 млрд рублей получит Сахалин, свыше 2,4 млрд рублей - Забайкалье, около 2,5 млрд. руб. - Хабаровский край. Чуть меньшие суммы достанутся Магаданской области 1,2 млрд рублей, Камчатскому краю (1,5 млрд руб.), Еврейской АО (619 млн руб.) и Чукотке (501 млн руб.).

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