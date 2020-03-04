Дальний Восток получит от правительства России 35 млрд. рублей на ремонт мостов
Более 34,8 млрд. рублей выделяется дополнительно из федерального бюджета на ремонт мостов на Дальнем Востоке. Правительство России скорректировало программу реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах, запланированную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и приняло решение увеличить ее финансирование. На эти средства с 2020 по 2024 годы в Дальневосточном федеральном округе будут отремонтированы 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Самое большое финансирование на ремонт мостов получит Приморье — региону выделяется 7,6 млрд. рублей. Наибольшие суммы также запланированы на реконструкцию в Амурской области (свыше 6,2 млрд. руб.), Бурятии (более 5,1 млрд.) и Якутии (4,3 млрд. руб.).
Более 2,7 млрд рублей получит Сахалин, свыше 2,4 млрд рублей - Забайкалье, около 2,5 млрд. руб. - Хабаровский край. Чуть меньшие суммы достанутся Магаданской области 1,2 млрд рублей, Камчатскому краю (1,5 млрд руб.), Еврейской АО (619 млн руб.) и Чукотке (501 млн руб.).