Накроет со 100% вероятностью: более четверти месячной нормы снега обрушится на Приморье

На погоду в Приморье 4 и 5 марта влияет циклон, который еще ночью вышел на акваторию Японского моря. На большей территории региона ожидается снег, местами очень сильный. Особенно достанется Владивостоку и другим городам в южной половине края. Как сообщает «Примпогода», высота снежного покрова может за сутки составить от 10 до 12 сантиметров, а это больше четверти месячной нормы.

Из-за сильного ухудшения погодных условий в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр России заявил об оранжевом уровне опасности. По прогнозам федеральных синоптиков, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение действует до 3 часов ночи 5 марта.

Снег в дальневосточной столице начался еще ночью, второй подряд циклон подобрался вплотную к региону с Японского моря. Наиболее сильный снегопад ожидается во Владивостоке и на юге – в Артеме, Партизанске, Находке, Уссурийске и других городах. Синоптики прогнозируют 100% вероятность выпадения осадков. Ожидается метель, с сильным ветром от 15 до 20 м/c. На дорогах снежный накат и гололедица. Среднесуточная температура воздуха составит -1 °С.

Во Владивостоке работает оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. По сообщению мэрии города, спецмашины и рабочие очищают городские дороги от снега и наледи в разных районах города. Автомобилистов просят проявить бдительность и не оставлять машины у обочин, чтобы не мешать дорожной технике. Осадки продолжатся до четверга, 5 марта.

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