Больше 100 спецмашин вышли на уборку Владивостока, но город продолжает заметать

Техника и рабочие стараются очистить Владивосток от снега, который продолжает идти. В городе за сутки ожидается больше четверти месячной нормы осадков, поэтому все силы муниципальных служб брошены на борьбу со стихией. Ухудшение погодных условий возможно во второй половине дня. Синоптики прогнозируют, что южные районы Приморья, включая краевую столицу, окажутся в эпицентре циклона ближе к 16 часам.

Снегоуборочная техника с ночи расчищает городские дороги. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Прогнозы приморских гидромеоторологов пока сбываются, как по часам. Во Владивостоке снег начался еще ночью, днем осадки существенно усилятся. С последствиями непогоды в городе сейчас борются 130 рабочих и 126 единиц техники. Главные транспортные артерии дальневосточной столицы обрабатывают противогололедными материалами. Техника уже прошлась по трассе Седанка – Патрокл и обработала участки дорог на Адмирала Юмашева, в микрорайоне Зеленый Угол, а также на проспекте 100-летия Владивостока и Маковского.

Снегопад стал причиной пробок во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в уборке снега задействованы трактора-щетки, машины с отвалами, машины для нанесения жидкого химреагента и пескоразбрасывателей. Пескоструйная техника и трактора также уже обработали часть Нейбута, район 3-ей Рабочей, Сабанеева, Адмирала Юмашева, Луговую, Ладыгина и Днепровскую. Машины прошлись по Семеновской, проспектам 100-летия Владивостока, Острякова и Красного Знамени. Спецмашины побывали на Окатовой, Катерной, Выселковой, Фадеева, Коммунаров, Пограничной, Маковского и других улицах. Словом, коммунальщики стараются охватить все районы города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764420" frameborder="0"></iframe> На дорогах Владивостока активно работает снегоуборочная техника.Милана СОКОЛ

Представители оперативного штаба при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» обратились к автомобилистам с просьбой не выезжать сегодня на личном транспорте. Снег будет идти весь день, поэтому техника продолжит трудиться на городских магистралях.Тем, кто все же воспользовался машинами, специалисты ГИБДД, настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию на скользких дорогах. Машины не стоит парковать у обочин, это мешает работе снегоуборочной техники. Вечером во Владивостоке возможны внушительные пробки.

Припаркованные вдоль обочин авто мешают расчистке дорогФото: Милана СОКОЛ

Сообщить обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

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