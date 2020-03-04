2020-03-04T07:54:28+03:00
Происшествия

Снегопад во Владивостоке: мартовский День жестянщика в разгаре

Автомобили вылетают с трасс, сносят заборы и сбивают пешеходов. Массовые ДТП блокируют проезд [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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На скользких межквартальных дорогах происходят массовые ДТП. Фото: предоставлено очевидцамиНа скользких межквартальных дорогах происходят массовые ДТП. Фото: предоставлено очевидцами
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Коммунальные службы Владивостока не успевают справляться с последствиями снегопада, который продолжается с ночи. Если основные дороги города сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, то на межквартальных водителей поджидает настоящая полоса препятствий. На льду бессильны даже полноприводные авто. День жестянщика в приморской столице в самом разгаре. Что будет к вечеру, когда автомобилисты массово начнут возвращаться домой, остается только догадываться.

Малолитражка задела пешехода и врезалась в ограждение во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

Обледеневший спуск со Славянской на Махалина сегодня принес огорчения многим автолюбителям. Машины одна за другой скатываются по Карла Либкнехта, снося заборы близлежащих домов и, сбивая пешеходов.

Автомобили сносит на скользком спуске.Видео: dpskontrol_125rus

Не лучше обстоят дела и на Черхняховского. Здесь произошло массовое ДТП. При этом первыми участниками аварии стали два автолюбителя. Мужчины решили обезопасить себя и положили на дорогу шину, чтобы перекрыть проезд по скользкому участку. Но представительница прекрасного пола попыталась проскочить. Отодвинув колесо, автолюбительница скатилась в стоящие машины. Количество пострадавших продолжает расти.

Массовое ДТП на Черняховского. Фото: предоставлено очевидцами

Массовое ДТП на Черняховского. Фото: предоставлено очевидцами

Массовое ДТП случилось также на Борисенко. Минимум 4 авто столкнулись на скользкой дороге рядом с заправкой.

Массовое ДТП на Борисенко. Фото: dps.control

Массовое ДТП на Борисенко. Фото: dps.control

Изрядно обледенела трасса и на въезде во Владивосток. Автомобили разворачивает поперек дороги. Произошло уже несколько ДТП. Образовалась внушительная пробка.

Из-за аварий образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus

Из-за аварий образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus

Авто столкнулись во время снегопада на въезде во Владивосток.Милана СОКОЛ

Из-за аварии заблокирован проезд от Фастовской на Черемуховую.

Столкнувшиеся машины заблокировали проезд. Фото: dpskontrol_125rus

Столкнувшиеся машины заблокировали проезд. Фото: dpskontrol_125rus

По прогнозам синоптиков, снег продолжится до 5 марта. Автомобилистам советуют по возможности не выезжать на личном транспорте. А тех, кто все же рискнул, власти просят не запарковывать обочины, чтобы техника могла расчистить город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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