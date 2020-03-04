Снегопад во Владивостоке: мартовский День жестянщика в разгаре

Коммунальные службы Владивостока не успевают справляться с последствиями снегопада, который продолжается с ночи. Если основные дороги города сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, то на межквартальных водителей поджидает настоящая полоса препятствий. На льду бессильны даже полноприводные авто. День жестянщика в приморской столице в самом разгаре. Что будет к вечеру, когда автомобилисты массово начнут возвращаться домой, остается только догадываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764425" frameborder="0"></iframe> Малолитражка задела пешехода и врезалась в ограждение во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

Обледеневший спуск со Славянской на Махалина сегодня принес огорчения многим автолюбителям. Машины одна за другой скатываются по Карла Либкнехта, снося заборы близлежащих домов и, сбивая пешеходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764426" frameborder="0"></iframe> Автомобили сносит на скользком спуске.Видео: dpskontrol_125rus

Не лучше обстоят дела и на Черхняховского. Здесь произошло массовое ДТП. При этом первыми участниками аварии стали два автолюбителя. Мужчины решили обезопасить себя и положили на дорогу шину, чтобы перекрыть проезд по скользкому участку. Но представительница прекрасного пола попыталась проскочить. Отодвинув колесо, автолюбительница скатилась в стоящие машины. Количество пострадавших продолжает расти.

Массовое ДТП на Черняховского. Фото: предоставлено очевидцами

Массовое ДТП случилось также на Борисенко. Минимум 4 авто столкнулись на скользкой дороге рядом с заправкой.

Массовое ДТП на Борисенко. Фото: dps.control

Изрядно обледенела трасса и на въезде во Владивосток. Автомобили разворачивает поперек дороги. Произошло уже несколько ДТП. Образовалась внушительная пробка.

Из-за аварий образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764422" frameborder="0"></iframe> Авто столкнулись во время снегопада на въезде во Владивосток.Милана СОКОЛ

Из-за аварии заблокирован проезд от Фастовской на Черемуховую.

Столкнувшиеся машины заблокировали проезд. Фото: dpskontrol_125rus

По прогнозам синоптиков, снег продолжится до 5 марта. Автомобилистам советуют по возможности не выезжать на личном транспорте. А тех, кто все же рискнул, власти просят не запарковывать обочины, чтобы техника могла расчистить город.

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