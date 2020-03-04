2020-03-04T09:40:48+03:00
Общество

Уходит эпоха: во Владивостоке разбирают легендарную баржу на Юбилейном пляже

Вместо плавучего кафе здесь должна появиться благоустроенная территория
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.
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Во Владивостоке разбирают легендарную баржу на Юбилейном пляже. Вместо некогда популярного кафе и нескольких пристроек здесь появится полноценная благоустроенная территория. Жители города, впрочем, отреагировали на демонтаж баржи по разному.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Одни считают, что баржу давно нужно было разобрать и построить на ее месте что-то более интересное и привлекательное. Других же эта новость заставила вспомнить о приятных временах, проведенных на Юбилейном пляже, веселых вечеринках и бурных танцах.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Баржа появилась здесь летом 1985 года. Дата весьма символична, тогда город отмечал 125-летний юбилей. Шли годы, менялся город, а полюбившееся горожанам место так и оставалось на Юбилейном пляже. Здесь устраивали шумные дискотеки, гулянки и свадьбы.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Тем не менее, какими бы ностальгическими не были воспоминания горожан, им суждено остаться лишь воспоминаниями. Баржу разбирают, а на самом пляже появится благоустроенная территория для горожан.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Это лишь первый этап работ по проекту благоустройства набережной Спортивной гавани. После разбора, арендаторы приступят к созданию новой комфортной городской среды на территории пляжа. Кстати, за новый облик голосовали горожане в официальном инстаграм аккаунте городской администрации.

adm_vlcadm_vlc
Голосование по выбору проекта благоустройства Юбилейного пляжа
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"Первый этап работы по благоустройству территории пляжа "Юбилейный" во Владивостоке. Арендаторы территории приступили к разбору "баржи" 125-летия Владивостоку для дальнейшего обустройства. Утвержден план проведения всех работ. Будет супер баржа. Ну, а за проект благоустройства вы голосовали сами. впереди море ... нет океан работ ... но путешествие начинается с первого шага", - отметил в своем аккаунте в фейсбуке заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

Во Владивостоке разбирают легендарную баржу. Фото: Алесандр Хитров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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