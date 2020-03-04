В небе снега карусель: известный приморский фотограф показал преобразившийся Владивосток
Знаменитый в Приморье фотограф Александр Хитров по просьбе редакции «КП» прогулялся по улицам Владивостока и показал жизнь города во время снегопада. Оказалось, что снег в приморской столице приносит не только проблемы, пробки и ДТП, но и преображает город.
Заснеженный сквер с памятником вице-адмиралу Макарову. Фото: Александр Хитров
Прогулки под снегом. Фото: Александр Хитров
Владивосток попал во власть мощного циклона в среду. Осадки начались еще ночью и продолжаются до сих пор. По данным «Примгидромета», в городе уже выпало 11 миллиметров снега. Синоптики считают, что снежный вихрь вскоре начнет смещаться в Сангарский залив и окончательно покинет регион уже завтра.
Лопаты сегодня в почете. Фото: Александр Хитров
Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Александр Хитров
Фотографу удалось запечатлеть картинки из жизни Владивостока во время мартовского снегопада. С помощью фото Александр Хитров передал красоту заснеженного Владивостока, которую многие не замечают в повседневной суете.
Снегопад накрыл приморскую столицу. Фото: Александр Хитров
Набережная во время мартовского снега. Фото: Александр Хитров
Техника в боевой готовности. Фото: Александр Хитров
«А снег идет, а снег идет». Фото: Александр Хитров
Суета заснеженного города. Фото: Александр Хитров
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