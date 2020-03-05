2020-03-05T06:47:00+03:00
Дом. Семья

Осторожно, ми-ми-ми: малыш-белек и его трогательные игры со снегом покорили жителей Приморья

Детеныша, который ел натуральное мороженое, удалось снять ученым заповедника [видео]
Кристина ГРИН
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Тюлененок так искренне радуется снегу, что остаться равнодушным просто невозможно. Фото: Дальневосточный морской заповедник.Тюлененок так искренне радуется снегу, что остаться равнодушным просто невозможно. Фото: Дальневосточный морской заповедник.
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Лежбище Кентавр сейчас больше похоже на природный детский сад. Там сейчас находятся порядка 12 новорожденных нерп, которые появились на свет в феврале. Сейчас малыши кормятся и набирают вес, чтобы позже отправиться в самостоятельное плавание. Стать взрослыми им придется совсем скоро, потому что мама остается с тюлененком лишь на месяц, а потом все – иди на все четыре стороны. Но дети, они и в Приморье дети, даже если речь о нерпах.

Так ученым Дальневосточного морского заповедника удалось стать свидетелями трогательной сцены. В центре внимания белоснежный малыш, который родился на том лежбище 19 февраля. Пушистая кроха переворачивалась с бока на бок, чтобы попробовать снег, который выпал в регионе накануне.

Судя по кадрам, движения ему даются не так легко, как взрослым. Он так и виляет плавником, чтобы прицелиться к зимнему блюду. Сотрудники заповедника шутят, что белек нашел самый действенный способ приблизить весну. Главное – не есть желтый снег.

Малыш-белек и его трогательные игры со снегом покорили жителей Приморья.Видео: Дальневосточный морской заповедник.! другой источник

Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и тюлененка, который есть натуральное мороженое. К счастью, есть видео. Концентрация ми-ми-ми здесь предельно высока. Есть риск растопить сердца даже самых черствых читателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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