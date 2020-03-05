2020-03-05T09:32:00+03:00
Общество

Опальный торговый комплекс во Владивостоке распечатали

Еще две недели назад находиться в здании было небезопасно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В ТРК нарушали правила пожарной безопасностиВ ТРК нарушали правила пожарной безопасностиФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Судебные приставы 5 марта распечатали торгово-развлекательный комплекс «Луговая» во Владивостоке. Две недели назад его закрыли на неопределенный срок из-за того, что в нем не соблюдали требования пожарной безопасности. Сейчас владельцы здания наконец навели порядок, и запрет сняли.

На площади Луговой в непосредственной близости находятся сразу три торговых центра. Один из них - недавно построенное здание со стеклянным фасадом (Луговая, 18) - опечатали 20 февраля приставы. Суд запретил ООО «Норд Строй» и трем ИП осуществлять в ТРК какую-либо деятельность, связанную с пребыванием там людей.

Суд запретил эксплуатацию здания Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Суд запретил эксплуатацию зданияФото: Алексей САМУСЬКОВ

Эксплуатацию запретили на неопределенный срок - «пока они не устранят нарушения». Так, находиться в здании можно было только специалистам по безопасности. Владельцы торговых павильонов рассказывали, что не могли даже забрать оттуда свои вещи.

- На днях разговорилась с девушкой, у нее цветочный бизнес на Луговой. Так она сказала, что ей даже товар не дали людям вывезти. И парковку закрыли, - пишет жительница Владивостока Светлана в социальных сетях.

При этом, несмотря на ограничения в ТРК, в смежном здании с пожарной безопасностью, судя по всему, было все в порядке. Торговый центр с наземным переходом (Луговая, 21а) работал в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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