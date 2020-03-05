Берут по паре пакетиков: частичный вывоз мусор возмущает жителей Владивостока

Жители приморской столицы продолжают жаловаться на вывоз мусора в различных районах города. С начала нового года за утилизацию бытовых отходов в регионе отвечает «Приморский экологический оператор». И, если основную часть мусорных завалов, скопившихся в январе, удалось разгрести с помощью мэрии и управляющих компаний, то по некоторым адресам проблемы все же остаются.

Мусор вывозится выборочно. Фото: предоставлено читателями

– Вывозили весь мусор у нас последний раз, наверное, недели три назад. На днях приехали, забрали часть с двух из четырех подъездов. При этом пакеты вывезли не все. Не понимаю вообще, чем они руководствуются, берут по паре мешков, а остальные оставляют. Кучи продолжают копиться, трубим во все инстанции, бесполезно, – пожаловалась жительница дома на Кизлярской, 7.

Внушительные свалки образовались возле каждого подъезда. Фото: предоставлено читателями

Мусорные завалы на протяжении нескольких недель наблюдались и на Терешковой, 12. Лишь недавно свалку вывезли, после жалоб и опубликованных фото в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, кучи отходов копятся и на Гульбиновича. Так, возле детского сада №163 образовалась внушительная гора мусорных пакетов и развелись крысы. Для решения зловонного вопроса, обеспокоенным родителям пришлось через интернет жаловаться губернатору.

Помойку не вывозили 2 недели. Фото: dpskontrol125rus

Получить оперативные комментарии от главного экологического оператора на момент публикации не удалось. К слову, на официальном сайте компании есть телефон горячий линии, однако дозвониться на него, как оказалось тоже проблематично. За несколько часов трубку так никто и не взял.

Сообщить о нарушениях при вывозе бытовых отходов можно по телефону горячей линии прокуратуры Приморского края по номеру 8 (423) 240-62-04. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 09:00 до 16:45 в пятницу. Перерыв с 13:00 до 13:45.

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