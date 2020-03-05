Берут по паре пакетиков: частичный вывоз мусор возмущает жителей Владивостока
Жители приморской столицы продолжают жаловаться на вывоз мусора в различных районах города. С начала нового года за утилизацию бытовых отходов в регионе отвечает «Приморский экологический оператор». И, если основную часть мусорных завалов, скопившихся в январе, удалось разгрести с помощью мэрии и управляющих компаний, то по некоторым адресам проблемы все же остаются.
Мусор вывозится выборочно. Фото: предоставлено читателями
– Вывозили весь мусор у нас последний раз, наверное, недели три назад. На днях приехали, забрали часть с двух из четырех подъездов. При этом пакеты вывезли не все. Не понимаю вообще, чем они руководствуются, берут по паре мешков, а остальные оставляют. Кучи продолжают копиться, трубим во все инстанции, бесполезно, – пожаловалась жительница дома на Кизлярской, 7.
Внушительные свалки образовались возле каждого подъезда. Фото: предоставлено читателями
Мусорные завалы на протяжении нескольких недель наблюдались и на Терешковой, 12. Лишь недавно свалку вывезли, после жалоб и опубликованных фото в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, кучи отходов копятся и на Гульбиновича. Так, возле детского сада №163 образовалась внушительная гора мусорных пакетов и развелись крысы. Для решения зловонного вопроса, обеспокоенным родителям пришлось через интернет жаловаться губернатору.
Помойку не вывозили 2 недели. Фото: dpskontrol125rus
Получить оперативные комментарии от главного экологического оператора на момент публикации не удалось. К слову, на официальном сайте компании есть телефон горячий линии, однако дозвониться на него, как оказалось тоже проблематично. За несколько часов трубку так никто и не взял.
Сообщить о нарушениях при вывозе бытовых отходов можно по телефону горячей линии прокуратуры Приморского края по номеру 8 (423) 240-62-04. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 09:00 до 16:45 в пятницу. Перерыв с 13:00 до 13:45.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Круговорот мусора: во Владивостоке неизвестные вывезли отходы, подбросив во двор диван
Чужой мусор во дворах появляется все чаще, а вывоз проходит с нарушениями [видео]
Мусорная реформа проваливается: Владивосток утопает в прошлогодних отходах
Подрядчику, которого связывают с бывшим мэром Владимиром Николаевым, выписали штрафы на сумму более 5 миллионов рублей, речь идет о расторжении контрактов [фото]
ПО ТЕМЕ:
Будут наказаны: приморские компании, несправляющиеся с вывозом мусора, ждут проблемы
С 1 января в регионе заработала новая схема обращения с ТКО (подробнее…)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам
Редакция: (423) 230-22-56
Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03
Почта: vl@phkp.ru
Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU