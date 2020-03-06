Праздник 8 марта 2020: лучшие сериалы о женщинах

8 марта не столько про тюльпаны и дежурные подарки, сколько про женскую солидарность и силу. Ведь так многое в жизни, без преувеличения, «держится на женщинах». И это не могло не найти отклика в кино!

Совместно с МТС "Комсомолка" подготовила список сериалов, с которыми праздники точно пройдут на «ура»!

Мамаша (Paramount Comedy)

Фото: paramountcomedy.ru

Пока идут горячие споры, вносить ли в конституцию константу брака между мужчиной и женщиной, вспомним, что еще в позапрошлом году детский омбудсмен признавала: почти треть семей в России – те, где дети воспитываются только матерью. А эксперты уточняют: без бабушек такие семьи, как правило не обходятся! Как сделать своего ребенка счастливым, и увернуться от нравоучений собственной матери - смотрите в сериале «Мамаша» на телеканале ParamountComedy.

Сериал наполнен искрометным юмором, невероятными ситуациями, оказывающимися смешнее предыдущих, и готов показать зрителям, какой может быть жизнь одинокой матери.

Жанр: сериал, комедия, драма.

Оценка на Кинопоиске: 6.9

Где посмотреть: телеканал ParamountComedy (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 10:05, 16:45, 2:45

Трейлер:

Мамаша на Paramount Comedy!.

Ветеринариз Юкона (National Geographic Wild HD)

Фото: natgeotv.com

Многим, живущим в городе кажется, что ветеринар это про кошечек и собачек. Но правда жизни куда суровее: приходится и медведей оперировать, и рысей спасать. NationalGeographic умеет из обыденного сюжета сделать невероятную историю. Одна и них, о жизни ветеринара американского штата Юкона Мишель Оклине оставит вас равнодушными, если вы цените сильных женщин и любите животных. Сериал снимается с 2014 года и по настоящее время, вышло уже 7 сезонов. А интерес все не спадает. Фильм добрый и с юмором, можно смотреть и с детьми, кстати у самого доктора - три дочери.

Жанр: документальный

Оценка на IMDB: 8.2

Где посмотреть: телеканал NationalGeographicWild HD (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 9:55, 13:25, 19:30, 2:25

Трейлер

Почему женщины убивают (A1 HD)

Фото: kinopoisk.ru

Чтобы женщину довести до убийства – надо постараться. Но уже если чаша терпения переполнена… Мало не покажется! Узнать, почему женщины убивают можно в одноименном сериале на телеканале A1 HD.

Времена меняются, а люди не очень. И 60, и 40 лет назад и теперь есть факты, с которыми не мирятся. Домохозяйка 1960-х, светская львица1980-х и адвокатесса конца 2010-х:как бы не менялся мир и технологии, контекст и уровень женщины все те же, а их реакция на неверность остается такой же непримиримой.

Жанр: сериал, драма, криминал, комедия

Оценка на Кинопоиске: 8.4

Где посмотреть: телеканал A1 HD (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС )

Когда: 8 марта 2020 с 16:00 до 00:20 (10 серий, 1 сезон)

Трейлер:

Почему женщины убивают Русский трейлер..

Слепая зона (Fox HD)

Фото: kinopoisk.ru

Антропологи знают: любая надпись на теле что-то значит. Героиня сериала «Слепая зона» на Fox HD совсем не собиралась становиться антропологом. Пришлось поневоле: а что еще остается, если ты оказываешься посреди центральной площади большого города, - без памяти, без денег и друзей. И единственными зацепками о твоем прошлом оказываются многочисленные татуировки на теле.

Главное роли в сериале исполнили: Джейми Александер, известная по фильмам Тор и Тор 2: Царство тьмы и СалливанСтеплтон, который исполнил главную роли в фильме 300 спартанцев: Расцвет империи.

Кстати, сериал продлен на пятый сезон, который выйдет в средине 2020 года.

Жанр: сериал, триллер, драма, криминал, боевик

Оценка на Кинопоиске: 7.0

Где посмотреть: телеканал Fox HD (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 8:00

Трейлер

Леди Баг и Супер-кот (Disney)

Фото: kanal.disney.ru

Сильный характер воспитывается с детства. Девочки не только косы плести умеют, но и мир спасать. Конечно, с обаятельным напарником – сподручнее. На чем воспитываются ваши дети, пока вы пропадаете на работе или «залипаете» в инстаграм, можно узнать в мультсериале Леди Баг и Супер-кот на телеканале Disney.

Супер-герои – девушка в образе-маске божьей коровки (Леди Баг) и отвязный, но скромный (как так?) парень в латексном костюме квази-кота (Супер-кот). Маниакальный злодей, жаждущий неограниченной власти, время от времени насылает на обывателей волшебных бабочек, которые превращают их в супер-злодеев, с чьей помощью надеется завоевать мир. Но всякий раз ему мешают супергерои, которые в жизни не знакомы, а встречаются только в экстремальных ситуациях.

Супер-кот влюблен в Леди Баг. А она… тут все запутано. Ей нравится одноклассник Адриан. Но он не обращает на нее внимание в ее человечьем обличье - девочки Маринетт. Потому, что он и есть Супер-кот и его сердце занято Леди Баг… Так и живут.

Жанр: мультсериал, фэнтези, семейный

Оценка на Кинопоиске: 6.9

Где посмотреть: телеканал Disney (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 07:10, 13:30, 18:35, 21:30