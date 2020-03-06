К родным спустя месяцы: семерых пассажиров Diamond Princess отпустили из карантина в Приморье

6 жителей Приморья и 1 представитель Омской области, которые находились на карантине во Владивостоке, покинули больничные стены. Информацию подтвердила официальный представитель краевого министерства здравоохранения Ксения Гусенцова. Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess наконец-то смогут увидеться с семьями. В инфекционном отделении ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» сейчас остаются еще двое туристов. Супругам предстоит еще неделя повторной изоляции.

Туристы с «Бриллиантовой принцессы», многие из которых не видели родственников уже больше двух месяцев, наконец-то возвращаются к семьям. Пассажиры «чумного» рейса, сначала прошли карантин в Японии, а потом и в Приморье. Ежедневные анализы и изоляция в четырех стенах – остались в прошлом. Семерых россиян отпустили после тщательного осмотра и ретестирования на коронавирус. Результаты анализов отправляли в научно-исследовательский институт «Вектор» в Новосибирске. Специалисты которого подтвердили – все семеро чисты и не опасны для окружающих.

Напомним, среди пациентов инфекционного отделения приморской больницы оказался врач-писатель из Омска. Сергей Попов планирует издать книгу о путешествии на «зараженной принцессе» и посвятить целую главу изоляции во Владивостоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760247" frameborder="0"></iframe> Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

В больнице сейчас остается семейная пара. Супруги попали в инфекционное отделение с лайнера в числе последних. Накануне больницу посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чтобы пообщаться с пациентами и лично проверить готовность медучреждения на случай ЧП.

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