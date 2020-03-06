2020-03-06T06:53:09+03:00
Общество

Почет работникам воспитания и просвещения

Педагоги получили награды в области образования из рук главы Владивостока.
Михаил СМАГИН
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Педагоги получили награды за доблестный труд. Фото: Пресс-служба мэрии ВладивостокаПедагоги получили награды за доблестный труд. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк вручил 5 марта 20 педагогам нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Еще 12 педагогов стали обладателями почетных грамот Министерства просвещения России.

- Профессия педагога наконец-то снова становится уважаемой и почетной, как это было раньше. И это правильно. Своих учителей я помню до сих пор. И благодарен им за ту душевность и те силы, которые они в меня вложили. Со своей командой мы будем делать все возможное, чтобы вам было комфортно и радостно работать, - подчеркнул глава города, обращаясь к педагогам.

Галина Сапожинец сегодня в числе награждаемых. Воспитателем в детском саду № 138 она работает уже 19 лет. Говорит, что в профессию пришла не сразу. Сначала поработала в другой сфере.

- Но я довольно быстро поняла, что хочу работать в детсаду. В этой работе важно абсолютно всё: играть, разговаривать, учить чему-то, просто быть другом.

Ее коллега из детского сада № 28 Александра Сытова педагогом работает 22 года.

- Счастье видеть эти детские глаза по утрам. Они бегут к тебе, что-то рассказывают. Работая с детьми, все время хочется самому становиться лучше. Не только в профессиональной сфере, но и в человеческой.

Учитель начальных классов Ольга Михайлова когда-то и сама училась в школе № 33, а потом твердо решила пойти работать сюда педагогом.

- Так 35 лет уже и работаю, - рассказывает она. - Кстати, я такая не одна. Девять наших учителей сами когда-то здесь учились. Это говорит об удивительно теплой атмосфере в школе.

Учитель биологии гимназии № 2 Оксана Чурилова о желании стать педагогом говорит так: «У меня никогда не было никакой другой мечты. Я с детства знала, что стану учителем. А то, что хочу преподавать биологию, я поняла лет в восемь, когда впервые увидела микроскоп».

Официально

Ведомственные награды в области образования вручают за добросовестный труд и достижения в сфере общего образования; успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов с учетом современных достижений науки культуры, обеспечения единства обучения и воспитания, формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний, который обеспечивает развитие самостоятельности обучающихся; успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии их творческой активности; помощь в обучении и воспитании детей; развитие материально-технической базы образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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