2020-03-06T06:53:09+03:00
Общество

Без дома не оставят

В марте во Владивостоке проведут закупочные процедуры по приобретению жилья детям-сиротам
Михаил СМАГИН
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Мэр Владивсотока Олег Гуменюк вручает ключи от квартиры по программе жилья для сирот в 2019 году. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА.Мэр Владивсотока Олег Гуменюк вручает ключи от квартиры по программе жилья для сирот в 2019 году. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА.
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Уже в этом месяце администрация Владивостока начинает важные закупочные процедуры, цель которых нельзя недооценить. Городские власти обеспечат крышей над головой сразу несколько детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь теперь полномочия по обеспечению этих категорий граждан жилыми помещениями - задача именно муниципалитета.

В прошлом году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, городские власти приобрели 27 квартир. В этом же году, как сообщили в городском управлении по учету и распределению жилой площади, в качестве субвенции на приобретение жилых помещении для детей-сирот во Владивостоке выделили 75 миллионов рублей.

Квартиры с отделкой, можно сразу праздновать новселье. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА.

Квартиры с отделкой, можно сразу праздновать новселье. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА.

Что касается стоимости одного квадратного метра будущего жилья для сирот, тут чиновники ориентируются на решение думы города от 27 февраля 2020 года.

- В этом году средняя стоимость квадратного метра определяется в отношении четырех категорий жилья в зависимости от его местоположения, - пояснил начальник управления Андрей Цуренко. - Условно - в административном центре или в пригороде находится жилое помещение. Также стоимость зависит от даты ввода дома в эксплуатацию.

В многоквартирных домах не старше пяти лет стоимость одного квадратного метра будет составлять во Владивостоке 159,5 тысячи рублей. Если же дом находится за пределами Владивостока, но в черте городского округа, то 127,44 тысячи рублей.

Если же мы говорим не о многоквартирных домах, то здесь порядок цен такой: на территории Владивостока - 143,82 тысячи рублей за квадратный метр, на территории Владивостокского городского округа - 125,4 тысячи рублей. Но и в этом случае со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию которых и до размещения извещения о проведении закупок должно пройти не более пяти лет.

По закону в муниципальный специализированный жилищный фонд включается жилое помещение общей площадью не менее 26 квадратных метров. В связи с этим начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения во Владивостокском городском округе, за исключением его административного центра, составит 3 260 530 рублей. Закупочные процедуры планируется провести в марте.

Напомним, что к приобретаемому жилью предъявляется много требований. Дом должен быть построен не ранее 1965 года, общая площадь жилого помещения должна составлять не менее 26 квадратных метров, должно быть не менее одной жилой комнаты, а также кухня, санузел, прихожая. В жилых комнатах и в кухне обязательно должны быть окна.

По техническим и функциональным характеристикам жилое помещение должно соответствовать технической документации и данным кадастрового учета, быть пригодным для заселения и постоянного проживания граждан, не требовать капитального ремонта.

Принять участие в планируемых торгах приглашаются все поставщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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