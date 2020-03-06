Крупный форум перенесли в Приморье из-за коронавируса

Выставка «Дальагро» и Приморский продовольственный Форум должны была пройти 25-27 марта во Владивостоке. Традиционно участвовать в них собирались иностранцы, причем в немалом количестве: больше половины заявленных участников - предприниматели из Южной Кореи и Китайской Народной Республики. И так как прилететь на мероприятия представители обеих стран не могут – путь в Россию им заказан из-за вспышки коронавирусной инфекции. Чтобы не терять значительное количество участников, организаторы выставки решили изменить дату проведения. Этот вопрос они 3 марта вынесли на «суд» краевого правительства.

После убедительных аргументов в министерстве Сельского хозяйства Приморья одобрили идею провести выставку летом. К тому времени, как все надеются, обстановка в азиатских странах стабилизируется.

- Приказываю: перенести сроки проведения 2I-й международной специализированной выставки «Дальагро. Продовольствие» и 6-го Приморского продовольственного Форума на июль 2020 года. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, - говорится в документе, подписанном министром Андреем Бронцом.

Напомним, продовольственная выставка «Дальагро» состоится уже в 21 раз. На ней производители из России, в том числе Приморского края, а также Китая, Вьетнама и Республики Корея представят свою самую аппетитную продукцию и новинки за последний год.