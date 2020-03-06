2020-03-06T12:52:33+03:00
Общество

Добра, счастья, крепкого здоровья: Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев поздравил женщин с 8 марта

В преддверии праздника полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе обратился ко всем женщинам с теплыми пожеланиями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил женщин с Международным женским днем. Государственный деятель обратился к представительницам прекрасного пола и пожелал им счастья и благополучия.

«В этот весенний праздник желаю вам добра, счастья и крепкого здоровья! Пусть ваша жизнь и жизнь ваших близких будет наполнена душевным теплом и благополучием», - поздравил Трутнев.

Представитель Президента отметил, что именно благодаря женщинам создается «погода», тепло и уют в семьях.

«Главной ценностью всех времен и народов были и остаются красивые, сильные и мудрые женщины. Вы можете быть успешными в работе, достигать профессиональных высот, активно участвовать в общественной жизни, но при этом не забывать о семье, поддержке родных и близких», - подчеркнул Трутнев.

Помимо этого зампердседателя Правительства РФ отметил, что все преобразования в регионе ведутся для того, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и счастливее, чтобы создать лучшие условия для жизни и работы, для создания семей.

«Дальний Восток – один из самых динамично развивающихся регионов нашей страны, территория больших возможностей и перспектив: строятся и запускаются новые производства, формируются новые рабочие места, повышается качество жизни», - добавил Представитель Президента.

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Добра, счастья, крепкого здоровья: Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев поздравил женщин с 8 марта
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