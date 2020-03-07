Траектория изменилась: синоптики уточнили, чего ждать от циклона, который идет на Приморье

Синоптики «Примгидромета» уточнили новую траекторию циклона, который подступает к Приморью. Специалисты уверены, что непогода разыграется 10 марта, однако интенсивность осадков будет меньше, чем предполагалось изначально. В столице Приморского края снег ожидается уже сегодня.

В первый предпраздничный выходной погоду в регионе определяют фронтальные разделы. В Приморье ожидается небольшой, а местами умеренный снег. Во Владивостоке вероятность выпадения осадков – 60%. Синоптики прогнозируют, что снег начнется ближе к вечеру 7 марта. При этом ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Воздух прогреется от 0 до +2°C.

Небольшие осадки также сегодня ожидаются в Находке и Уссурийске. Температура воздуха в приморских городах составит +2...+4°C. А южный ветер поменяет направление на юго-восточный и усилится к вечеру.

В праздничные выходные погода будет довольно переменчивой. В ночь на воскресенье осадки охватят большую территорию края. А 8 марта снег должен прекратиться, осадки ожидаются лишь в северной части региона.

Что касается погоды в первый рабочий день недели, то прогноз на 10 марта изменился. По уточненным данным, глубокий южный циклон изменил свою траекторию, поэтому обрушится на Приморье не всей мощью, а лишь частично заденет регион. Основной удар стихии придется на Японию.

Синоптики прогнозируют во вторник небольшой и умеренный снег, на побережье местами будет идти снег с дождем. В крае усилится ветер, на побережье порывы могут достигать 20 – 25 м/с. При этом ночные морозы должны отступить, минимальная температура составит +1…-11 °С. Максимально столбики термометров поднимутся до -5…+3 °С. Прекращение снега ожидается в среду.

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