2020-03-07T08:43:55+03:00
Происшествия

В Находке во время пожара хозяйка сгоревшей квартиры успела доползти до коридора

Женщина получила серьезные ожоги, за ее жизнь борются врачи. Всего из пятиэтажки спасены 9 человек, включая ребенка [видео]
Милана СОКОЛ
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Огонь охватил одну из квартир многоэтажкиОгонь охватил одну из квартир многоэтажки
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В предпраздничный выходной в приморском городе Находка произошел пожар. В доме №8 на Заводской пламя охватило квартиру на 4-ом этаже. Благодаря незамедлительному прибытию спасателей, удалось обнаружить обгоревшую хозяйку квартиры. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного здания 9 человек.

Очевидцы сообщили о серьезном пожаре на Заводской в 11:05. Спустя 3 минуты к дому уже приехали первые расчеты. Из-за сильного задымления было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Во время осмотра помещений, специалисты обнаружили рядом с входной дверью горящей квартиры женщину с сильными ожогами.

Пожар случился на 4-ом этаже дома на Заводской.Видео: nhk_it

Женщина лежала в коридоре, на лестничной клетке. Пострадавшую, 1971 года рождения, спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи. Пациентку в срочном порядке госпитализировали в местную больницу.

– 6 человек вывели по лестничным маршам с помощью комплектов защиты органов дыхания. Еще троих, включая ребенка эвакуировали из задымленных помещений с помощью автолестницы,–прокомментировал «КП» руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Пожарные эвакуировали жильцов из задымленных квартир.Видео: dps_nhk

Огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров. В квартире горели мебель и личные вещи. В борьбе с последствиями ЧП участвовали 15 человек и 4 единицы техники. Полная ликвидация была объявлена в 13:25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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