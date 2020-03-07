В Находке во время пожара хозяйка сгоревшей квартиры успела доползти до коридора

В предпраздничный выходной в приморском городе Находка произошел пожар. В доме №8 на Заводской пламя охватило квартиру на 4-ом этаже. Благодаря незамедлительному прибытию спасателей, удалось обнаружить обгоревшую хозяйку квартиры. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного здания 9 человек.

Очевидцы сообщили о серьезном пожаре на Заводской в 11:05. Спустя 3 минуты к дому уже приехали первые расчеты. Из-за сильного задымления было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Во время осмотра помещений, специалисты обнаружили рядом с входной дверью горящей квартиры женщину с сильными ожогами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765124" frameborder="0"></iframe> Пожар случился на 4-ом этаже дома на Заводской.Видео: nhk_it

Женщина лежала в коридоре, на лестничной клетке. Пострадавшую, 1971 года рождения, спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи. Пациентку в срочном порядке госпитализировали в местную больницу.

– 6 человек вывели по лестничным маршам с помощью комплектов защиты органов дыхания. Еще троих, включая ребенка эвакуировали из задымленных помещений с помощью автолестницы,–прокомментировал «КП» руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765123" frameborder="0"></iframe> Пожарные эвакуировали жильцов из задымленных квартир.Видео: dps_nhk

Огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров. В квартире горели мебель и личные вещи. В борьбе с последствиями ЧП участвовали 15 человек и 4 единицы техники. Полная ликвидация была объявлена в 13:25.