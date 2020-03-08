2020-03-08T05:46:46+03:00
Общество

Мэр Владивостока поздравил женщин дальневосточной столицы в новом трамвае

Олег Гуменюк сделал не только символический подарок городу, запустив новые трамваи, но и подарил пассажиркам электротранспорта тюльпаны
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Мэр Владивостока поздравляет женщин с 8 марта.Мэр Владивостока поздравляет женщин с 8 марта.Фото: vlc.ru
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил жительниц дальневосточной столицы с Международным женским днем. Сегодня, 8 марта, к работе приступают пять трамваев, подаренных Приморью Собяниным. Именно поэтому решено было поздравить жительниц Владивостока в одном из новых городских трамваев.

Сегодня на линию вышел только один новый трамвай, остальные, по информации пресс-службы городской администрации, выйдут на маршрут в ближайшее время.

Глава Владивостока встречает каждую пассажирку с букетом тюльпанов. Эти весенние цветы он вручает женщинам, которые с утра спешат на работу или возвращаются домой.

Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил женщин с 8 марта.

«Столь ранний час выбран не случайно. Именно в это время многие женщины спешат на работу, а кто-то возвращается домой после смены. Хотелось, чтобы с утра у женщин было хорошее праздничное настроение. Поздравляю всех милым дам нашего города с Международным женским днём и желаю семейного счастья, любви, здоровья и улыбок», - отметил глава Владивостока.

К слову, и вагоновожатая праздничного трамвая сегодня женщина. Её зовут Марина, она уже много лет трудится в трамвайном депо Владивостока.

«Долго работала вагоновожатой, потом по семейным обстоятельствам какое-то время не жила во Владивостоке. А как только вернулись в город, сразу пришла на любимую работу. Очень счастлива, что мне доверили первый выход на линию нового трамвая в такой замечательный день», - сказала она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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