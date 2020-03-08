Мэр Владивостока поздравил женщин дальневосточной столицы в новом трамвае
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил жительниц дальневосточной столицы с Международным женским днем. Сегодня, 8 марта, к работе приступают пять трамваев, подаренных Приморью Собяниным. Именно поэтому решено было поздравить жительниц Владивостока в одном из новых городских трамваев.
Сегодня на линию вышел только один новый трамвай, остальные, по информации пресс-службы городской администрации, выйдут на маршрут в ближайшее время.
Глава Владивостока встречает каждую пассажирку с букетом тюльпанов. Эти весенние цветы он вручает женщинам, которые с утра спешат на работу или возвращаются домой.
Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил женщин с 8 марта.
«Столь ранний час выбран не случайно. Именно в это время многие женщины спешат на работу, а кто-то возвращается домой после смены. Хотелось, чтобы с утра у женщин было хорошее праздничное настроение. Поздравляю всех милым дам нашего города с Международным женским днём и желаю семейного счастья, любви, здоровья и улыбок», - отметил глава Владивостока.
К слову, и вагоновожатая праздничного трамвая сегодня женщина. Её зовут Марина, она уже много лет трудится в трамвайном депо Владивостока.
«Долго работала вагоновожатой, потом по семейным обстоятельствам какое-то время не жила во Владивостоке. А как только вернулись в город, сразу пришла на любимую работу. Очень счастлива, что мне доверили первый выход на линию нового трамвая в такой замечательный день», - сказала она.
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ИСТОЧНИК KP.RU