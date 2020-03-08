Горнолыжная база в Приморье стала бесплатной для всех женщин
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил всех женщин Приморья с 8 марта и пригласил их на горнолыжную базу в Арсеньеве, ведь сегодня, в честь Международного женского дня, все прекрасные дамы катаются здесь бесплатно.
"Сегодня 8 марта, еще раз поздравляем всех женщин Приморья с этим замечательным весенним праздником. А мы находимся на горе, и в эти часы женщины катаются здесь бесплатно. Гора очень хорошая, снег прекрасный, хорошая укатка, поэтому приглашаю всех. Я думаю, что в течение нескольких недель гора будет держаться до завершения сезона. А мы в свое время сделаем так, чтобы она была оборудована современной инфраструктурой в будущем", - говорит губернатор края.
Олег Кожемяко поздравил женщин с 8 марта на горнолыжном курорте..
Соответствующую запись с поздравлением и приглашением всех женщин на горнолыжную базу Олег Кожемяко разместил в своем Инстаграм аккаунте.
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ИСТОЧНИК KP.RU