2020-03-08T06:45:45+03:00
Общество

Горнолыжная база в Приморье стала бесплатной для всех женщин

Об этом в своем Инстаграм аккаунте рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
На горнолыжной базе в Приморье сегодня для всех женщин катания бесплатны!На горнолыжной базе в Приморье сегодня для всех женщин катания бесплатны!Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ
Изменить размер текста:

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил всех женщин Приморья с 8 марта и пригласил их на горнолыжную базу в Арсеньеве, ведь сегодня, в честь Международного женского дня, все прекрасные дамы катаются здесь бесплатно.

"Сегодня 8 марта, еще раз поздравляем всех женщин Приморья с этим замечательным весенним праздником. А мы находимся на горе, и в эти часы женщины катаются здесь бесплатно. Гора очень хорошая, снег прекрасный, хорошая укатка, поэтому приглашаю всех. Я думаю, что в течение нескольких недель гора будет держаться до завершения сезона. А мы в свое время сделаем так, чтобы она была оборудована современной инфраструктурой в будущем", - говорит губернатор края.

Олег Кожемяко поздравил женщин с 8 марта на горнолыжном курорте..

Соответствующую запись с поздравлением и приглашением всех женщин на горнолыжную базу Олег Кожемяко разместил в своем Инстаграм аккаунте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, когда Приморье вновь засыпет снегом
В Приморье на Центральной улице загорелась баня
Автовокзал Владивостока отменяет несколько рейсов по Приморью на 8 марта
Погода во Владивостоке и Приморье на 8 марта 2020: легкий плюс и слабый туман
Кандидат в «Почетные граждане Владивостока» сломал ногу на гололеде
Давно пора: эвакуация авто на популярной дороге Владивостока порадовала горожан
«Цветочный патруль» заступил на дежурство в Приморье
В Приморье третий день не могут найти девочку-подростка, в поисках участвуют уже 76 человек
«Нейбутовских бьют»: сразу две аварии с автобусами сковали движение во Владивостоке
Секса не видать: слоган проворного «тюльпанщика» удивил жителей Владивостока
28 лет тюрьмы на двоих получили приморцы за жестокое избиение мужчины
В лобовом ДТП на приморской трассе один человек погиб и еще двое пострадали
Первый приют для бездомных собак и кошек появился во Владивостоке
У судебных приставов Приморья появился свой паблик в Instagram
В Уссурийске появится арендное жилье на 50% дешевле рынка
Нелегальный «цех» по переработке краба нашли пограничники в Тернее
Дорого, богато: массовое ДТП с участием Tesla случилось во Владивостоке
Специалисты посчитали женщин Приморья к 8 Марта
Зима в России стала самой теплой за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений
Во Владивостоке на подъезде к школе произошло массовое ДТП
Пьяная выходка сделала из 20-летнего парня телефонного террориста
Владивосток попал в рейтинг самых неверных городов России
Снегоуборочный трактор сам стал жертвой гололеда, скатившись на авто во Владивостоке
На 70-м году ушел из жизни легендарный приморский мотогонщик Сергей Шевченко