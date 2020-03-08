Иск Генеральной прокуратуры к Игорю Пушкареву удовлетворен в полном объеме

Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Пушкареву в полном объеме.

Бывший мэр Владивостока должен выплатить по иску сумму в размере 1 млрд 452 млн рублей.

"Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

При этом доводы ответчиков, просивших отказать в иске, признаны судом несостоятельными.

Напомним, что в апреле прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и поучение взятки к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В рамках уголовного дела ему также назначили штраф в размере 500 миллионов рублей. Также денежные взыскания легли на плечи двум его сообщникам: младшему брату Андрею Пушкареву (получил 8 лет условно) и бывшему главе МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову (получил 10 лет, уже отбывает срок в колонии в поселке Волчанец).

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