2020-03-09T08:01:45+03:00
Общество

Посетителям вход воспрещен: кладбища Владивостока объявят о закрытии в апреле

Специалистам предстоит обработать почти 2 миллиона квадратных метров
Кристина ГРИН
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Выполнить все мероприятия необходимо до 24 апреля.Выполнить все мероприятия необходимо до 24 апреля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Акарицидная обработка запланирована на набережной ДВФУ и двух кладбищах: «Лесное» и «Морское». Заказ администрации осуществит подрядная организация. Как отмечают в управлении дорог и благоустройства Владивостока, дератизации проводится на этих территориях и в сквере имени Суханова.

- Объявлен аукцион на поиск подрядчиков для проведения работ по дератизации и акарицидной обработке. К работам они смогут приступить после заключения контракта, а выполнить все мероприятия нужно до 24 апреля, - сказали специалисты управления.

Вместе с тем, в пресс-службе администрации дальневосточной столицы сообщают о том, что всего необходимо обработать больше 400 тысяч квадратных метров ландшафтно-парковой зоны федерального университета, порядка 900 тысяч квадратных метров Лесного кладбища и больше 1 миллиона квадратных метров Морского кладбища.

Власти отмечают, что пока о точных датах проведения работ ничего неизвестно. О времени будет сообщено дополнительно. Разумеется, что на период обработки находиться на этих территориях будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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