Посетителям вход воспрещен: кладбища Владивостока объявят о закрытии в апреле

Акарицидная обработка запланирована на набережной ДВФУ и двух кладбищах: «Лесное» и «Морское». Заказ администрации осуществит подрядная организация. Как отмечают в управлении дорог и благоустройства Владивостока, дератизации проводится на этих территориях и в сквере имени Суханова.

- Объявлен аукцион на поиск подрядчиков для проведения работ по дератизации и акарицидной обработке. К работам они смогут приступить после заключения контракта, а выполнить все мероприятия нужно до 24 апреля, - сказали специалисты управления.

Вместе с тем, в пресс-службе администрации дальневосточной столицы сообщают о том, что всего необходимо обработать больше 400 тысяч квадратных метров ландшафтно-парковой зоны федерального университета, порядка 900 тысяч квадратных метров Лесного кладбища и больше 1 миллиона квадратных метров Морского кладбища.

Власти отмечают, что пока о точных датах проведения работ ничего неизвестно. О времени будет сообщено дополнительно. Разумеется, что на период обработки находиться на этих территориях будет запрещено.