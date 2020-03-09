2020-03-09T09:29:26+03:00
Общество

Снежный день «Х»: стало известно, когда во Владивосток вернется «долгожданный» циклон

По данным синоптиков, осадки прогнозируются уже на этой неделе
Кристина ГРИН
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Вместе с циклоном в город вернется похолодание.Вместе с циклоном в город вернется похолодание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Март в этом году по-настоящему удивляет жителей Владивостока. Как оказалось, зима вообще не торопится уходить, напротив, планирует обрушить на регионе все осадки, которых лишили горожан в положенном календарном сезоне. Посчитать, какое количество циклонов пришло с начала весны будет сложно. Стоит в регионе потеплеть, как на горизонте снова появляется очередная непогода. Праздники позади, и настало время рассказать о том, когда в дальневосточной столице снова пойдет снег.

Согласно порталу Gismeteo, очередной снегопад ожидается в городе уже на этой неделе. Начнутся осадки в четверг, 12 марта. Прогнозируется до 0,1 миллиметра осадков. Дневные температуры воздуха в пределах +1 градуса. Максимальная скорость ветра достигнет 16 метров в секунду.

В пятницу, 13 марта, снега будет ненамного, но все же больше – до 0,7 миллиметра осадков. Похолодает – днем будет до -2 градусов. Ветер будет таким же сильным – до 16 метров в секунду.

Затем, если верить порталу, в город снова вернется тепло и плюсовые температуры. Максимальный приход весны жители Владивостока почувствуют в среду,18 марта, когда столбик термометра поднимется до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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