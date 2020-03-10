2020-03-10T01:30:42+03:00
Общество

Дождь, снег и сильный ветер: власти Владивостока создали оперативный штаб из-за мощного циклона

В готовность приведены 130 единиц техники
Кристина ГРИН
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Скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.Скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода во Владивостоке внезапно ухудшилась в ночь на 10 марта. Если сперва в дальневосточной столице был дождь, то к утру ожидался уже снег. По данным синоптиков, мощный циклон будет сопровождаться сильным ветром. Его скорость может достигнуть 20 метров в секунду. Прогнозируется до 3 сантиметров осадков. Будьте аккуратными на дорогах – возможна гололедица. В среднем температуры воздуха будут в пределах -1 +1 градусов.

В связи с тревожным сообщением метеорологов, властям дальневосточной столицы пришлось экстренно реагировать на предупреждение. Мэрия сообщила о том, что уже развернут штаб, который займется ликвидацией последствий непогоды.

- В случае ухудшения погодных условий спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» незамедлительно приступит к обработке дорог противогололедными материалами для предотвращения образования наледи, - рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. - В оперативной готовности находится 130 единиц спецтехники.

Жителям краевого центра рекомендуется быть предельно аккуратными во время снегопада. Автомобилистам не стоит забывать о скоростном режиме.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU

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