В администрации Владивостока представили нового вице-мэра

В мэрии города Владивостока продолжаются кадровые перестановки. На пост заместителя главы администрации по вопросам конкурентной политики и закупок, инвестиций, туризма и других направлений назначен Максим Акульшин. Об этом стало известно после совещания, которое состоялось во вторник, 10 марта.

«КП-Владивосток» сообщала, что в конце прошлой недели пост вице-мэра покинул Константин Лобода. Сотрудник администрации, который проработал в ведомстве 9 лет, написал заявление на увольнение «по собственному». Вакантное место пустовало недолго. В первый же рабочий день на должность заместителя главы города был назначен не менее опытный чиновник – Максим Акульшин.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, Максим Игоревич пришел в ведомство еще в 2011 году. За это время Акульшин прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника управления дорог и благоустройства. На новой должности вице-мэра он будет курировать управление конкурентной политики и закупок, управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства. Также ему предстоит отвечать за управление по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и попечительства и решать ряд других вопросов.

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