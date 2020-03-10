Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что турист из Италии завез во Владивосток коронавирус

Роспотребнадзор Приморья опроверг сообщения, появившиеся в социальных сетях о том, что во Владивостоке сотрудники Росгвардии задержали приморца, который вернулся из Италии. По данным ведомства, действительно в начале марта из Италии приехала супружеская пара, но они даже не были помещены на карантин, потому что не находились в контакте с носителями коронавируса.

«Информацию о том, что во Владивосток направляются жители нашего региона, которые находились в Италии, передали из Москвы. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, согласно инструкции, провели необходимый санитарно-карантинный контроль.

– Взяты мазки на исследование и выдано постановление о самоизоляции, – сообщила глава регионального ведомства Татьяна Детковская.

Проще говоря, возвратившиеся туристы теперь будут сидеть дома, не посещая работу и общественные места. Дважды в сутки измерять температуру, а результаты измерений сообщать по телефону в местную поликлинику. При первых признаках болезни они должны вызвать врача. За нарушение режима самоизоляции грозит штраф.

Сайт правительства Приморья информирует, что на сегодняшний день в пунктах пропуска края досмотрено более 183 тысяч граждан. 85 граждан были проверены на наличие коронавирусной инфекции. Результат отрицательный .

В инфекционном отделении ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» остаются два пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Супругам предстоит провести на повторном карантине чуть меньше недели.

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