«Очень стыдно»: нелегальные торговцы тюльпанов богатели на глазах, пока настоящие флористы получали по лицу во Владивостоке

Посмотрите направо. Теперь посмотрите налево. Они везде. 8 марта их количество было просто невозможно установить. Разумеется, мы говорим о торговцах цветами. В Международный женский день они буквально заполонили улицы города. Никого из них не смущало, что микроавтобус с тюльпанами стоял в метрах 10 от конкурента. Смело заниженный ценник, никакой платы за аренду – не бизнес, а сказка. Только вот легальности здесь нет, от слова совсем.

Пока ушлые продавцы оккупировали дороги Владивостока и богатели на глазах, флористы, у которых оформленное предпринимательство, терпели колоссальные убытки. А ведь, не кривя душой, признаемся, что это один из немногих дней, когда цветочный бизнес, действительно, приносит прибыль. Теперь законопослушным флористам остается ждать 1 сентября.

Вместе с тем, первой о цветочном хаосе высказалась бизнес-омбудсмен Приморского края, которая не стала скрывать, что работа по пресечению деятельности нелегалов потерпела фиаско.

- Очень стыдно перед предпринимателями! Вся проведенная и, в том числе, в праздничные дни, работа - насмарку, результата не видно и для меня, не кадрового чиновника, а человека, пришедшего на госслужбу из бизнеса, печально, когда есть процесс, но нет результата. Контрольно-надзорные органы, когда им надо, могут проводить сплошные рейды и привлекать к ответственности предпринимателей. ГИБДД эвакуирует машины, припаркованные под знаками даже в районе больниц, но 6-8 марта, микроавтобусы стояли прямо на проезжей части? Так почему не делают это с нелегалами, - пишет Марина Шемилина на своей странице на Facebook.

О своем разочаровании и о том, как кипит бизнес-сообщество рассказала и непосредственно цветочный предприниматель. По ее мнению, ни у города, ни у края нет хозяев, есть только «смотрящие и вся остальная иерархия».

- Я разочаровалась окончательно в органах власти! Всем глубоко наплевать на наш прекрасный город. Нас уверили, что проведутся рейды и работа. Но нет! Выходной же, праздник опять же. На автобусной остановке 8 автобусов и машин торговали, 9-ый стоял на тротуаре! Нет, не нарушили они 100500 правил! Там, где ежедневно работает эвакуатор, сегодня стояли машины и торговали своими тухлыми мороженными тюльпанами! Кассовый аппарат? Не, не слышали. Законное предпринимательство? Не, не слышали. Дозвониться на любую из линий дежурной части было невозможно! Совсем! Коллега попросила убрать машину от ее магазина, за что получила по лицу. Заявление надеюсь напишет и побои снимет, - пишет на своей странице Евгений Рогальская, владелица цветочного салона «Тетя Роза».

По словам бизнесвумен, к счастью, нелегалы не внесли никаких корректировок в выручку ее предпринимательства. Женщина не жалуется на скудный куш, а встает на защиту честного правового пространства.

Марина Шемилина, в свою очередь, убеждена, что порядок можно навести лишь тогда, когда у уполномоченных органов будет на то желание. Теперь же омбудсмен намерена провести аналитику, чтобы выяснить, что же именно пошло не так в преддверии 8 марта.

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