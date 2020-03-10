2020-03-10T09:14:46+03:00
Общество

Во Владивостоке неизвестные на ходу выкинули из салона Delica молодую блондинку

По словам очевидцев, случилось все на улице Юмашева, а водитель минивэна скрылся с места происшествия [видео]
Кристина ГРИН
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По другой версии, девушка сама вышла из машины, когда та была на полном ходу.По другой версии, девушка сама вышла из машины, когда та была на полном ходу.Фото: из открытых источников
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10 марта в группах сети молниеносно распространилась информация о том, что на улице Юмашева несколько часов назад неизвестные выкинули из салона машины Mitsubishi Delica молодую особу. Девушку со светлыми волосами, лежащую на дороге, снял очевидец происшествия. Он за кадром и рассказал, что случилось и почему жительница Владивостока лежит на земле в неподвижном состоянии.

- Я проезжала минут 20 назад, она лежала не накрытая. Такая молодая. Хоть бы жива была, - пишет одна из пользователей сети.

Во Владивостоке неизвестные на ходу выкинули из салона Delica молодую блондинку.Видео: dps_vl! другой источник

Вместе с тем, не было не единой информации о том, жива ли девушка или нет. Ясность внес источник «КП-Владивосток».

- Сейчас девушка находится в больнице, ее госпитализировали с места происшествия. О том, в каком она состоянии, пока неизвестно, - отметил собеседник «Комсомолки».

В свою очередь, пользователи сети предположили, что девушка могла и сама выйти из машины, когда она была на ходу. Однако пока эта информация не нашла подтверждения.

В городской полиции инцидент пока не комментируют. Есть вероятность, что разбираться в обстоятельствах произошедшего в рамках проведения доследственной проверки, придется все же им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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