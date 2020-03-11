2020-03-11T02:56:35+03:00
Общество

Надвигается новый атмосферный фронт: синоптики уточнили, когда закончится снег в Приморье

На большей территории края с утра вероятность осадков – 100%. Следующий удар стихии ждать недолго
Милана СОКОЛ
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Начало весны в Приморье выдалось снежнымНачало весны в Приморье выдалось снежнымФото: Милана СОКОЛ
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Погоду в Приморье 11 марта определяют фронтальные разделы. В крае сегодня переменная облачность и местами небольшой снег. В отдельных районах ожидаются умеренные осадки. По прогнозам синоптиков, снег прекратится во второй половине дня, однако передышка будет недолгой. На подходе новый атмосферный фронт. По информации портала «Примпогода», очередной снегопад обрушится на регион во второй половине недели.

В среду во Владивостоке переменная облачность. Город продолжает посыпать снежком. Как уверяют синоптики, после обеда осадки прекратятся. В приморской столице ветер северо-западный, сильный. Температура воздуха -1...+1°C.

Переменная облачность и слабый снег с утра сегодня и в Уссурийске. Вероятность выпадения осадков – 100%. При северном умеренном ветре, воздух прогреется до +1...+3°C.

Снег с утра прогнозируется и в Находке. В городе ожидается северный, северо-западный умеренный до сильного ветер. Температура воздуха составит +1...+3°C.

Автомобилистам стоит быть предельно внимательными, на дорогах сохраняется снежный накат и гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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