2020-03-11T05:00:27+03:00
Общество

Полиция Владивостока раскрыла подробности инцидента с блондинкой, «выброшенной» из машины на полном ходу

Оказалось, что водитель минивэна имеет отношение к происшествию лишь косвенно
Кристина ГРИН
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Девушка с травмой головы была госпитализирована в больницу.Девушка с травмой головы была госпитализирована в больницу.Фото: из открытых источников
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Вчера все социальные сети облетело видео, на котором неизвестная девушка, накрытая тканью, лежит на проезжей части дороги по улице Адмирала Юмашева. Блондинка была неподвижна. Автор кадров утверждал, что даму выбросили из салона Mitsubishi Delica на полном ходу. Однако в момент публикации не было не единой информации о том, в каком состоянии находится молодая особа. Пользователи сети были обеспокоены тем, жива ли героиня видео и все ли с ней в порядке.

Во Владивостоке неизвестные на ходу выкинули из салона Delica молодую блондинку.Видео: dps_vl! другой источник

Позже появились сведения о том, что пострадавшую госпитализировали в больницу. Ей удалось выжить, и сейчас ею занимаются врачи.

Вместе с тем, в сети появилась информации о том, что дальневосточница на самом деле сама открыла дверь минивэна и вышла из салона, когда та была на полном ходу. Оказалось, что так оно и было в действительности. Такую версию подтвердил источник «КП».

В свою очередь полиция инициировала проведение доследственной проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

- Предварительно установлено, что 10 марта 34-летняя местная жительница была доставлена в больницу врачами скорой медицинской помощи, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе УМВД по Владивостоку. Женщина, находившаяся в состоянии опьянения, госпитализирована с диагнозом «ушибленная рана головы».

По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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