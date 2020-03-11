Все зайцы попадают в стоп-лист. Транспортники блокируют карты должников во Владивостоке

Стоп-лист. Оказывается, он существует и у перевозчиков. В черный список попадают пассажиры, которые когда-то пытались оплатить проезд в автобусе картой, на которой нулевой или отрицательный балансы. Если обладатель карты не погасит задолженность, то его карта будет для перевозчиков заблокированной и станет красоваться рядом с другими зайцами. Что это значит, и как это работает?

Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ НЕ ОПЛАТИЛ ЗА ПРОЕЗД

Безналичная система оплаты проезда в автобусах - явление для Владивостока относительно новое. Однако мало кто мог предугадать, что вместе с удобством и переходом на современные технологии, общественный транспорт начнет терпеть убытки и в городе участятся конфликты между пассажирами и водителями.

Система такая. Купить билет бесконтактным способом можно в любом автобусе города. Только вот нередко терминал вместо того, чтобы выдать чек, воспроизводит неприятный звук и загорается тревожным цветом. Провести операцию не получается и в последующие разы. Нет денег на балансе, плохая связь – причины могут быть разными. Но результат во всех случаях один – вы оказались в черном списке транспортных компаний.

- Стоп-лист – это перечень транспортных, банковских карт, не допущенных к оплате за проезд на транспортных средствах. Для транспортных карт стоп-лист образуется при балансе менее 28 рублей. Для банковских карт стоп-лист возникает при образовании задолженности при оплате проезда за предыдущие периоды, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в управлении транспорта городской администрации.

К сожалению, об этом нюансе стало известно не сразу, а лишь после того, как с проблемами некоторые горожане столкнулись лично.

ПОКА НЕ ОПЛАТИШЬ, БУДЕШЬ ДОЛЖНИКОМ

На минувшей неделе в городе разразился скандал. Очередной конфликт возник между перевозчиком и пассажиром. Школьник попробовал расплатиться картой за проезд, но операция по неведомой ему причине не прошла. Он был уверен, что деньги на счету точно есть, поэтому техническая неполадка для него была удивлением. Водитель отказался выпускать безбилетника и «предложил» ему собрать на проезд у других людей в салоне автобуса. Мальчику пришлось пойти на эти меры, чтобы наконец-то выйти из общественного транспорта.

Когда транспортная компания инициировала проверку, в которой участвовали и городские власти, появилась версия, что карта могла быть заблокирована и внесена в стоп-лист.

- Когда пассажир оплачивает проезд картой или телефоном, на экране появляется надпись «Одобрено», он получает билет и выходит. Далее система отправляет данные на процессирование в банк, но карте недостаточно средств или банк не одобрил данную операцию, образуется долг и карта пассажира попадает в стоп-лист. Пассажир об этом узнает только при следующей попытке оплаты проезда картой или телефоном, при этом он должен оплатить текущую поездку любым другим способом, а не картой, которая находится в стоп-листе, - отмечают специалисты управления. -Карта будет находиться в стоп-листе пока не будет погашен долг или автоматически или через оператора системы.

Узнать, числитесь ли вы в этом списке зайцев у транспортников можно по ссылке. Если вы оплачивали проезд картой, а не телефоном и часами, то сможете самостоятельно погасить долг на этом же сайте.

В других случаях, чтобы выйти из черного списка, необходимо позвонить оператору транспортной компании по номеру телефона: 8 (4232) 43-82-94. Специалисты расскажут, что сделать, чтобы покинуть стоп-лист.

ДВОЙНОЙ ТАРИФ

«У меня не прошла оплата по карте, и я заплатила за проезд наличными, тем не менее, попала в стоп-лист». Да, такие жалобы от жителей дальневосточной столицы поступают довольно-таки часто. В этой ситуации нужно помнить, что ваш лучший друг – чек, который подтверждает, что в определенный день и в определенной время вы оплатили проезд, но совершенно несправедливо оказались в черном списке транспортников. Сохранив билет, вы сможете оспорить списание с карты по двойному тарифу. Иначе вы просто рискуете потратить в два раза больше положенного.

Резюмируя, можно сделать вывод, что всем пассажирам необходимо сохранять чек при покупке билета в общественном транспорте, а все жалобы адресовать транспортной компании по телефону: 8 (4232) 43-82-94.

ЛАЙФХАК ДЛЯ ЗАЙЦЕВ

Александр Федураев, директор компании ООО «РостТранс»

- Если карта рабочая, и она до этого не попадала в стоп-лист, и так получилось, что на ней нулевой баланс, есть возможность 1-2 поездок, как говорится, в долг. Современные карты предусматривают понижение баланса до -50 рублей. Терминал даже выдаст чек. Если в ближайшее время карта будет пополнена, то в стоп-лист она, скорее всего, не попадет. У оператора есть такое понятие, как неавторизованная транзакция. Даже, если карта заблокирована, есть вероятность, что одна поездка все же пройдет. Перевозчики несут убытки. На 31 декабря 2019 года, спустя три месяца работы безналичной системы оплаты за проезд, сумма таких неавторизованных транзакций у нас в компании составила 30 тысяч рублей. То есть перевозчик недополучил и бесплатно провез пассажиров. А сколько пассажиров вышли просто так. С приходом новой системы количество зарегистрированных пассажи ров уменьшилось, а зайцев и безбилетников увеличилось.

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