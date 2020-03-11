«Я был в шоке с этого сюжета»: очевидец рассказал, как блондинку «выбросили» из машины во Владивостоке

Она сама выбросилась из машины или ее выкинули? Вопрос, который волнует жителей Владивостока уже несколько дней. Видео с неизвестной блондинкой, лежащей на дороге по улице Адмирала Юмашева, облетело все группы в соцсетях. Тогда была информация о том, что незнакомку на полном ходу выбросили из салона машины и уехали с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/765493" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке неизвестные на ходу выкинули из салона Delica молодую блондинку.Видео: dps_vl! другой источник

Владивостокцы были обеспокоены состоянием девушки, потому что не было никакой информации о том, жива ли она вообще. К счастью, дальневосточницу вовремя госпитализировали в больницу с диагнозом «ушибленная рана головы».

Вместе с тем, нашелся и очевидец инцидента, который оказался в нужное время, в нужном месте, а главное – смог не допустить трагедию.

- Еду с «Зеленки» вниз, передо мной по правой стороне едет «Mitsubishi Delica D:5». Она уходит чуть влево, открывается дверь, и из салона, девушку на проезжую часть выкидывают. Я еле успел влево увернуться. Дорогу перекрыл, чтобы по ней никто не проехался. Там еще (водители) остановились. Дождались скорую, погрузили ее и увезли. Я был в шоке с этого сюжета. Еще ехал бы быстрее, задавил бы ее. Только вот номера машины никто не запомнил, - рассказывает свидетель ДТП.

Напомним, что, по предварительной версии, девушка все-таки сама вышла из салона машины, когда минивэн был на полном ходу. Претензий к водителю 34-летняя жительница дальневосточной столицы никаких не имеет, а в момент инцидента сама она была в разгоряченном алкоголем состоянии.

В пресс-службе городского УВД, сообщили о том, что по факту случившегося уже проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства. По результатам проделанной работы оперативники примут процессуальное решение.

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