2020-03-12T10:33:15+03:00
Общество

Ледяной дождь и сильный ветер: очередной циклон взял курс на Владивосток

По прогнозам синоптиков, весна не особо торопится в наши края
Кристина ГРИН
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Ближайшие осадки во Владивостоке прогнозируются уже на этой неделе.Ближайшие осадки во Владивостоке прогнозируются уже на этой неделе.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Март, который мы заслужили, или как Приморье, несмотря на календарную весну, продолжает находиться в плену у зимы. Казалось, вот, циклон покинул регион, и настало время потепления. Но у погоды на этот счет свои планы.

Настоящий приход весны снова отменяется, а жителям дальневосточной столицы придется еще раз потерпеть капризы дамы с «неустойчивым характером».

Ближайший снегопад ожидается во Владивостоке уже на этой неделе. Как говорят специалисты Gismeteo, в воскресенье, 15 марта, в городе будет пасмурно, ожидается до 0,2 миллиметра осадков. Максимальная температура воздуха в пределах +2 градусов. Будет очень ветрено – скорость ветра достигнет 19 метров в секунду. Его порывы сохранятся и на следующий день, но уже без осадков. По прогнозам синоптиков, 16 марта горожан ждет солнечная погода.

Вместе с тем, самое интересное погода приберегла на следующую неделю, тогда и будет вишенка на торте. Согласно данным портала Аccu weather, в среду, 18 марта, на Владивосток обрушится ледяной дождь. Вероятность осадков – 56%. Максимальная температура воздуха будет в пределах +7 градусов. Как гласит сайт Gismeteo, всего за этот день выпадет 1,4 миллиметра осадков. Скорость ветра будет 9 метров в секунду.

Поэтому запасаемся терпением и живем по принципу «у природы нет плохой погоды».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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