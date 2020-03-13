2020-03-13T08:54:58+03:00
Общество

Скоро в садик

Мэр Владивостока Олег Гуменюк посетил строительство двух новых дошкольных учреждений.
Михаил СМАГИН
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Олег Гуменюк проверил, как идет подготовка к сдаче нового детского сада в Советском районе Владивостока. Фото: Евгений КУЛЕШОВОлег Гуменюк проверил, как идет подготовка к сдаче нового детского сада в Советском районе Владивостока. Фото: Евгений КУЛЕШОВ
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Еще немного, и во Владивостоке откроется новый детский сад на улице Маковского, 157а. Можно сказать, что самое сложное позади - полностью смонтированы инженерные коммуникации, завершены электромонтажные работы, завезена вся мебель.

Строительство детского сада уже на финишной прямой. Сейчас в здании завершаются отделочные работы, в ближайшие недели рабочие смонтируют мебель и установят ее в помещениях.

Именно с этого детсада начал свою рабочую поездку глава города Олег Гуменюк.

- На территории детского сада также уже смонтированы игровые площадки. Сейчас подрядная организация возводит шумозащитные экраны. Работы по благоустройству и асфальтирование начнутся весной - как только установятся положительные температуры воздуха, - отметила руководитель Дирекции по строительству объектов ВГО Светлана Фендрикова.

Двухэтажный детский сад на улице Маковского разместит 230 малышей, в том числе здесь будут и две ясельные группы. Для воспитанников здесь также предусмотрели актовый и спортивный залы. Последний, к слову, оборудован специальным шумопоглощающим покрытием.

Также с рабочим визитом глава Владивостока Олег Гуменюк побывал на строительной площадке детского сада на улице Крыгина, 84. Сейчас здесь ведутся работы по устранению замечаний. Вместе с тем специалисты готовят документацию для продолжения строительства. Планируется, что к началу следующего года детский сад распахнет свои двери.

Когда-то на этом месте на улице Крыгина был большой контейнерный склад. Городские власти вовремя обратили на этот участок внимание, расчистили его - где-то своими силами, где-то заставили собственников. В итоге демонтировали 300 контейнеров, будок охраны и других объектов.

Теперь трехэтажный сад готовится разместить 120 малышей. Здесь будут ясельная группа, пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. Очень важный объект, учитывая, что рядом строятся новые многоквартирные дома, их заселяют молодые семьи с детьми.

На сегодня во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, обеспечены путевками в детские сады. Хотя еще 10 лет назад все было иначе - некоторые не дожидались своей очереди в детские сады вплоть до семи лет.

Но потребность в детсадах остается, поэтому в прошлом году во Владивостоке свои двери для дошкольников открыли сразу три детских сада - это 400 новых мест, из которых 215 - места для детей в возрасте до трех лет. Сейчас необходимо открывать ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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