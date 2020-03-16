Неудачная покупка: жительница Приморья приобрела новенький диван со старыми клопами

В неприятном положении оказалась жительница приморского города Лучегорск, после решения обновить мебель в квартире. Как уверяет женщина, покупка нового дивана в филиале популярной сети, закончилась целым ворохом проблем. По словам горожанки, вместе с мебелью в квартире появились и новые постояльцы – клопы.

– Хочу обратиться к жителям и непосредственно к руководству мебельного магазина «Мебель-Град». Одно время они находились в ТЦ «Евразия», потом вернулись на 1-22. В январе этого года купили диван в данном магазине, в итоге спустя 1,5 месяца обнаружили в нем клопов!!! Эти твари живут в обивке дивана, каждое утро просыпаемся в укусах! Мы заколебались распылять на него всевозможной отравой, обращались в СЭС, там сказали, что мы далеко не первые, кто жалуется именно на этот магазин. Еще будучи в ТЦ «Евразия», было обращение от самих сотрудников магазина, травили клопов сами. Может, кто еще столкнулся с такой проблемой, предупредите своих знакомых, – делится покупательница на страничке городского портала luchegorsk.notofficial.

Ситуация, как минимум неприятна и уж явно не стандартная. Желая внести ясность в произошедшее и дать возможность высказать второй стороне, корреспондент обратился в филиал мебельной компании. Магазин, к которому предъявила претензии клиентка, сейчас расположен по адресу 1-ый микрорайон,22а, в Лучегорске.

– Это невозможно,– лаконично ответила представительница торговой сети и повесила трубку, не желая отвечать на другие вопросы.

Оказалось, что подобный случай не единичный. Жители города поделились своими историями.

– У меня тоже такая история была с этим магазином, купила диван угловой за 38 тысяч, через два месяца мне этот диван боком вышел, пришлось вызывать службу, травить клопов, выкинула все подушки, одеяла с диваном, в итоге обошлось дороже, чем диван купила. Спасибо «Мебель-Град» за качество мебели,– отмечает еще одна пострадавшая.

Некоторые жители региона усомнились в правдивости слов покупательницы, отметив, что клопы могли жить в квартире, а новая мебель ни при чем. Однако женщина уверяет, что до покупки дивана непрошеных гостей в жилище отродясь не было.

– Не исключено, что клопы действительно притаилась в новой мебели, такое случается. Также хозяева квартиры могли их откуда-то завезти. Сейчас концов не найти,– прокомментировал специалист Санитарно-эпидемиологической службы Владивостока.