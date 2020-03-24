Обрести помогут дом

Администрация Владивостока сообщила, что в первом полугодии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретена 21 благоустроенная квартира. На единой электронной торговой площадке www.roseltorg.ru уже размещены соответствующие электронные аукционы. Аукционы проводятся на понижение, и начальная, она же максимальная, цена муниципального контракта составляет 3 260 530 рублей.

К приобретаемому жилью городские власти предъявляют жесткие требования. Дом должен быть построен не ранее 1965 года. Общая площадь жилого помещения без учета балкона или лоджии должна составлять не менее 26 квадратных метров. В квартире должны быть не менее одной жилой комнаты, кухня, санузел или ванная комната и туалет, прихожая.

Предполагается, что в квартире должно быть не менее двух окон, потому что жилые комнаты и кухня должны иметь естественное освещение. А главное, жилое помещение должно быть пригодным для заселения и постоянного проживания, не требовать капитального ремонта.

В прошлом году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, городские власти приобрели 27 квартир. В этом году на эти цели предусмотрели 75 миллионов рублей.