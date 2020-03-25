2020-03-25T10:08:43+03:00
Общество

Учимся дома: от подготовки к ЕГЭ до ресурсов для первоклашек

Самостоятельно при помощи интернета можно «прокачать» знания и развить творческие способности
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Онлайн-ресурсы помогут подготовиться к экзаменамОнлайн-ресурсы помогут подготовиться к экзаменамФото: Алексей БУЛАТОВ
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До 1 апреля у приморских школьников недельные каникулы, после чего они перейдут на дистанционное обучение. Если в ВУЗах есть специальные онлайн-платформы для удаленного образования, то большинству школьников и их родителей остается надеяться на себя. Что особенно тревожно за пару месяцев до ЕГЭ и ГИА. Вместе с экспертами МТС составили в помощь ребятам подборку онлайн-ресурсов, которые помогут подготовиться к экзаменам, «прокачать» знания, а заодно развить творческие способности, не выходя из дома.

В интернете можно найти обучающие занятия. Фото: pixabay.com

В интернете можно найти обучающие занятия. Фото: pixabay.com

Для старшеклассников: подготовка к ЕГЭ и ГИА

За оставшиеся до экзаменов время школьник может успеть пройти не менее сотни уроков с преподавателем по индивидуальному графику на онлайн-платформах:

- SmartUnivercity, которая считается одной из самых эффективных по английскому, математике и русскому языку, позволяет родителям контролировать ребенка на расстоянии: узнавать, какие он темы отработал, когда и в какое время, есть ли прогресс в обучении и на что нужно обратить особое внимание. Это удобно, если сын или дочь остаются дома одни и им предоставляется полная самостоятельность.

- Дополнительно можно познакомить ребенка с бесплатным образовательным ресурсом, который рекомендует Министерство образования – сайт «Российская электронная школа», рассчитанный на учащихся 1-11 классов.

- Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

За оставшиеся до экзаменов время школьник может успеть пройти не менее сотни уроков с преподавателем. Фото: freepik.com

За оставшиеся до экзаменов время школьник может успеть пройти не менее сотни уроков с преподавателем. Фото: freepik.com

Для начальной школы: интерактивное обучение онлайн

Есть образовательные ресурсы и для детей более младшего возраста.

- Чтобы не отстать от школьной программы во время продленных каникули карантина, бесплатно будет работать платформа интерактивного обучения «Учи.ru». Там ребята могут посмотреть онлайн-уроки, сделать проверочные работы, а родители – в режиме реального времени отследить статистику по результату.

- Реши-Пиши. Здесь можно найти полезные и нескучные задания для детей от 3 до 9 лет.

Развить творческие способности можно не выходя из дома. Фото: pixabay.com

Развить творческие способности можно не выходя из дома. Фото: pixabay.com

Для всех: творчество, развитие, развлечения

Учеба учебой, но отдых, увлечения и дополнительное образование никто не отменял. Чтобы ребенок не «зависал» на сомнительных интернет-ресурсах в свободное время, можно познакомить его с творческими площадками.

- Проект «Поколение М»бесплатно помогает развивать творческие навыки детей и подростков, делиться своим творчеством с миром и совершать добрые дела. На сайте проекта можно посмотреть мастер-классы от экспертов в разных сферах: от литературы до танцев, от музыки до актёрского мастерства. Всего – более 10 направлений. Имена мастеров всем знакомы: Полина Гагрина, модельер Юлия Далякян, Вячеслав Зайцев и много других профи. Среди них есть даже наш художник Павел Шугуров. Для удобства занятия разделены по возрастам: 6-летнему ребёнку - одни уроки и подача материала, 17-летнему подростку - другие.Вдохновившись мастер-классом, ребёнок может выполнить творческое задание (спеть песню, записать на видео отрывок стихотворения, сделать рисунок) и принять участие в одном из конкурсов. За загрузку работ на сайт и собранные «лайки» МТС переводит реальные деньги в помощь больным детям. А в конце сезона жюри объявляет победителей. И почти каждый год среди призеров оказываются талантливые ребята из Приморья.

- Радио Arzamas - об истории, литературе, искусстве. Для всех, кто проводит время дома, они сделали бесплатную подписку до 15 апреля. Для этого нужно ввести промокод «КАРАНТИН».

- GeekBrains - тут сейчас можно бесплатно освоить навыки в программировании, дизайне, маркетинге и управлении. По опыту знакомых, после регистрации предлагается пройти небольшой опрос, и в течение пары дней откроются бесплатные курсы.

- МТС-Библиотека, где собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Можно читать и слушать произведения без отрыва от любимого гаджета.

Хорошей учебы и крепких нервов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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