Трое моряков погибли на судне в Охотском море

Сразу три члена экипажа СКТР « Стела Карина» погибли в Охотском море, судно находилось на промысле недалеко от Камчатки. Что именно стало причиной трагедии, которая унесла человеческие жизни, сейчас выясняют специалисты.

Трагические события на судне «Стелла Карина» случились 23 марта. По информации следствия, погибли старший механик, мастер обработки и электромеханик.

– Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц,– прокомментировала пресс-служба ведомства.

Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. В интересах следствия информация о погибших не разглашается. Известно, что судно принадлежит компании «Магаданрыба». Филиалы компании находятся во Владивостоке и Магадане.

Стоит отметить, что у берегов Камчатки вчера произошло еще одно ЧП – загорелось приморское судно «Восток-2». Тушением пожара занимается спасательное судно «Преданный». Никто из членов экипажа не пострадал.

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