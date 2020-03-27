2020-03-27T11:38:55+03:00
Общество

Владивостокская епархия не планирует закрывать храмы в период эпидемии

В церкви считают, что правило больше 50 не собираться касается только развлекательных мероприятий, а не общения с богом
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прекращать служения на нерабочей недели церкви не планируют. Фото: Владивостокская епархия.Прекращать служения на нерабочей недели церкви не планируют. Фото: Владивостокская епархия.
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса стала причиной введения ряда ограничений и запретов. 25 марта губернатор Приморья временно приостановил работу культурных и спортивных мероприятий. В регионе также действует правило 50. Это значит, что запрещены массовые собрания, в которых участвуют больше 50 человек. Все этим меры направлены на сокращение риска распространения эпидемии Covid-19.

«Комсомолка» решила выяснить, как повлияли ограничения из-за коронавирса на церковную жизнь жителей Владивостока. Оказывается, 26 марта в местной епархии прошло расширенное заседание совета. Предмет беседы священнослужителей – организация работы в монастырях и на приходах. Настоятелям была дана инструкция по мерам предупреждения распространения инфекции.

- Русская Православная Церковь, являя пастырскую заботу о людях, предпринимает все возможное для того, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Пожилым людям, а также тем, кто чувствует недомогание, рекомендуется не посещать богослужения, а их духовное окормление может осуществляться на дому, - сказал митрополит Владимир.

По информации пресс-службы Владивостокской епархии, на следующей нерабочей неделе закрываться церкви не будут. А на счет ограничения, согласно правилу 50, там заявили, что речь только о развлекательных мероприятиях, коими они не занимаются. Вместо закрытия бороться с коронавирусом храмы и церкви будут возношением молитвенных прошений. Они, кстати, утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

Стоит отметить, что приостановлена деятельность воскресных школ, а также приходских кружков и секций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владивостоке: на «карантин» уходят театры, бассейны и музеи

Рассказываем о том, какие мероприятие отменили во Владивостоке из-за коронавируса (подробности...)

Зараженная коронавирусом сотрудница банка во Владивостоке еще три дня ходила на работу

Роспотребнадзор обнародовал результаты анализов людей, с которыми она успела вступить в контакт (читать дальше...)

В Приморье из-за коронавируса рекомендовали не собираться по 50 человек и больше

Заперт повлияет на работу кинотеатров, баров, кальянных и многих других развлекательных мест (подробности...)

В ТЕМУ

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке вернулись в город из-за рубежа, сейчас они находятся в инфекционной больнице [видео]

Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы

Оба пациента не входят в группу риска и путешествовали в одиночестве (подробности...)

Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус

Оказалось, что ультрафиолет для COVID-19 практически смертелен [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
АО «Восточный Порт» присоединится к международной акции «Час Земли»
«Плохие анализы, вас парализует через три недели»: мошенники запугивают приморских бабушек коронавирусом
Во Владивостоке появится памятник корейскому герою Ли Дон Хви
МТС рекомендует жителям Приморья разумно потреблять контент в период эпидемии коронавируса
Чтобы сохранить свой бизнес, в Приморье можно воспользоваться реструктуризацией кредита
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Музей имени Арсеньева во Владивостоке растрогал людей до слез
Фейки последних дней. Опубликован список разоблаченных местных фальшивок о коронавирусе
Дежурные группы появятся в специально отобранных детских садах Приморья
Правительство Приморья и «Яндекс» объединились против COVID-19
Огромный портрет легендарного сноубордиста Джейка Бертона появится во Владивостоке
В Лесозаводске день рождения в 2018 году закончился смертью одного из гостей
Тушите свет: Владивосток присоединится к международной акции «Час Земли»
Герман Греф обратился с письмом к клиентам банка
Женщина из Приморья заявила полиции, что убила мужа. Но соврала
Конфликт в одном из магазинов Артема начался с драки, закончился кражей телефона
Как работают во Владивостоке на карантине мэрия, детские сады, ЗАГСы, учреждения культуры
Женщина в Уссурийске пришла к врачу и лишилась норковой шубы
Новосибирск, Магадан, Анадырь: аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание с 29 марта
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Молодой мужчина во Владивостоке пропал среди бела дня
Партизаны 2.0: в Приморье группа парней угоняла и поджигала автомобили
Мужчина во Владивостоке избил, привязал к батарее и изнасиловал бывшую жену
Снег, но плюсовая температура: приморские синоптики дали свежий прогноз погоды
Проблемы со здоровьем: депутат Думы Владивостока сдал мандат
Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья
Монумент "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны" скоро обновят
«Ростелеком» решил поддержать представителей малого и среднего бизнеса
Сбербанк стирает границы для переводов внутри Банка