Владивостокская епархия не планирует закрывать храмы в период эпидемии
Эпидемия коронавируса стала причиной введения ряда ограничений и запретов. 25 марта губернатор Приморья временно приостановил работу культурных и спортивных мероприятий. В регионе также действует правило 50. Это значит, что запрещены массовые собрания, в которых участвуют больше 50 человек. Все этим меры направлены на сокращение риска распространения эпидемии Covid-19.
«Комсомолка» решила выяснить, как повлияли ограничения из-за коронавирса на церковную жизнь жителей Владивостока. Оказывается, 26 марта в местной епархии прошло расширенное заседание совета. Предмет беседы священнослужителей – организация работы в монастырях и на приходах. Настоятелям была дана инструкция по мерам предупреждения распространения инфекции.
- Русская Православная Церковь, являя пастырскую заботу о людях, предпринимает все возможное для того, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Пожилым людям, а также тем, кто чувствует недомогание, рекомендуется не посещать богослужения, а их духовное окормление может осуществляться на дому, - сказал митрополит Владимир.
По информации пресс-службы Владивостокской епархии, на следующей нерабочей неделе закрываться церкви не будут. А на счет ограничения, согласно правилу 50, там заявили, что речь только о развлекательных мероприятиях, коими они не занимаются. Вместо закрытия бороться с коронавирусом храмы и церкви будут возношением молитвенных прошений. Они, кстати, утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
Стоит отметить, что приостановлена деятельность воскресных школ, а также приходских кружков и секций.
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