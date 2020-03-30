2020-03-30T09:07:32+03:00
Общество

Чужие ошибки не учат: во Владивостоке рыбаки продолжают массовый выход на растаявший лед

Речь идет не о самоизоляции, а о самоликвидации [фото]
Милана СОКОЛ
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Лед продолжает таять, а рыбаки продолжают рисковать собойЛед продолжает таять, а рыбаки продолжают рисковать собойФото: Вадим ПОПОВ
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Нерабочую неделю, во время которой призывают сидеть дома, в Приморье многие восприняли как каникулы и ринулись на природу. С особым воодушевлением массовые сборища устраивают местные рыбаки. Этих, судя по всему, ничем не проймешь. Не пугают любителей зимней рыбалки ни болезни, ни давно наступившая весна, ни растаявший лед, ни чужие ошибки.

Лед уже растаял во многих местах Фото: Вадим ПОПОВ

Лед уже растаял во многих местахФото: Вадим ПОПОВ

Частично оставшийся лед в Амурском заливе так и манит рыбаков, адреналин для которых, по всей вероятности, дороже жизни. Ежедневные предупреждения спасателей, оторвавшиеся льдины с людьми и даже недавняя смерть рыбака – не останавливают энтузиастов.

По всей акватории огромные трещины. Фото: vadim_popov.ru

По всей акватории огромные трещины. Фото: vadim_popov.ru

В выходные, которые наказано провести в режиме домашней самоизоляции, рыбаки устроили массовый аттракцион на выживание в районе Де-Фриза. По словам очевидцев, на талом льду оказалось около 100 человек. При этом людей не смущали огромные трещины и повсеместные лужи. Для переправы в особо затепленных местах рыбаки использовали бревна.

Рыбаки собираются группами. Фото: Вадим Попов (vadim_popov.ru)

Рыбаки собираются группами. Фото: Вадим Попов (vadim_popov.ru)

На месте экстремальной рыбалки пришлось дежурить спасателям. Понимая опасность ситуации, специалисты пригнали судно на воздушной подушке. К счастью, в этот раз обошлось без ЧП.

Спасателям пришлось дежурить на водном объекте Фото: Вадим ПОПОВ

Спасателям пришлось дежурить на водном объектеФото: Вадим ПОПОВ

Спасатели напоминают, с приходом плюсовых температур, выход на лед запрещен и крайне опасен для жизни. В начале новой недели в Приморье обещают потепление.

Людей не пугает подступающая вода. Фото: Вадим Попов (vadim_popov.ru)

Людей не пугает подступающая вода. Фото: Вадим Попов (vadim_popov.ru)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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