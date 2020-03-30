Чужие ошибки не учат: во Владивостоке рыбаки продолжают массовый выход на растаявший лед

Нерабочую неделю, во время которой призывают сидеть дома, в Приморье многие восприняли как каникулы и ринулись на природу. С особым воодушевлением массовые сборища устраивают местные рыбаки. Этих, судя по всему, ничем не проймешь. Не пугают любителей зимней рыбалки ни болезни, ни давно наступившая весна, ни растаявший лед, ни чужие ошибки.

Лед уже растаял во многих местахФото: Вадим ПОПОВ

Частично оставшийся лед в Амурском заливе так и манит рыбаков, адреналин для которых, по всей вероятности, дороже жизни. Ежедневные предупреждения спасателей, оторвавшиеся льдины с людьми и даже недавняя смерть рыбака – не останавливают энтузиастов.

По всей акватории огромные трещины. Фото: vadim_popov.ru

В выходные, которые наказано провести в режиме домашней самоизоляции, рыбаки устроили массовый аттракцион на выживание в районе Де-Фриза. По словам очевидцев, на талом льду оказалось около 100 человек. При этом людей не смущали огромные трещины и повсеместные лужи. Для переправы в особо затепленных местах рыбаки использовали бревна.

Рыбаки собираются группами. Фото: Вадим Попов (vadim_popov.ru)

На месте экстремальной рыбалки пришлось дежурить спасателям. Понимая опасность ситуации, специалисты пригнали судно на воздушной подушке. К счастью, в этот раз обошлось без ЧП.

Спасателям пришлось дежурить на водном объектеФото: Вадим ПОПОВ

Спасатели напоминают, с приходом плюсовых температур, выход на лед запрещен и крайне опасен для жизни. В начале новой недели в Приморье обещают потепление.

Людей не пугает подступающая вода. Фото: Вадим Попов (vadim_popov.ru)

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке из ледяной воды спасли 16 рыбаков, один человек погиб на месте

Трагедия случилась в районе Весенней (подробнее…)

Рыба или жизнь? С оторвавшейся льдины сняли 11 жителей Приморья, рисковавших собой ради улова

Все они проигнорировали рекомендации МЧС о тонком слое льда и отправились на рыбалку (подробнее…)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как на майские: вместо карантина Владивосток отправился по магазинам и на море, припарковаться негде

Единственное отличие, медицинских масок на улице стало больше (подробнее…)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытые торговые центры и магазины: как в Приморье следуют постановлению губернатора

Одни предприниматели находят лазейки в документах, другие прячут посетителей, но большинство все же законопослушны (подробности...)

В Приморье из-за коронавируса рекомендовали не собираться по 50 человек и больше

Запрет повлияет на работу кинотеатров, баров, кальянных и многих других развлекательных мест (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14