Санитарный двухмесячник стартовал во Владивостоке в сложных условиях

Традиционно во Владивостоке 30 марта стартовал ежегодный санитарный двухмесячник. Однако в этом году приводить в порядок улицы после зимнего периода дорожным и коммунальным службам придется без помощи горожан. На этот раз владивостокцев не только не приглашают принять участие в субботниках, но, наоборот, просят оставаться с дома из-за коронавирусной инфекции.

- Ежегодно жители города и предприятия всех форм собственности принимали активное участие в весенней санитарной уборке. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы просим жителей оставаться дома. Традиционный общегородской субботник, который был запланирован на 18 апреля, будет проведен позже, - сказал заместитель главы администрации города Сергей Русских.

Действительно, во Владивостоке временно приостановлено проведение массовых досуговых, культурных и спортивных мероприятий. До 5 апреля закрыты все точки общественного питания, кинотеатры и фитнес-центры, детские игровые комнаты и торговые центры. Однако наводить санитарный порядок на улицах города просто необходимо.

В наведении чистоты на городских улицах участвуют спецтехника и работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В городе чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от объявлений и граффити. Только за прошлую неделю с городских территорий вывезено более 100 тонн мусора, пыли и грязи.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, во время санитарного двухмесячника дорожные службы наведут порядок на пешеходных зонах, откосах и косогорах, в парках, скверах и на территории других общественных пространств. Управляющие компании займутся наведением порядка на придомовых территориях.

Кроме того, в городе пройдут работы по дезинфекции, дератизации и акарицидной обработке.