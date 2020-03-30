«Мы продлеваем их жизни»: волонтер рассказал, как одинокие пенсионеры спасаются от коронавируса самоизоляцией в Приморье

Губернатор Приморья настоятельно рекомендовал людям старшего поколения оставаться дома и воздержаться от прогулок в местах массового скопления людей из-за эпидемии коронавируса. Большая часть из тех, кто находится в группе риска из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире, одинокие люди, за которыми элементарно некому присмотреть.

Чтобы обезопасить пожилую часть населения от заражения, в регионе заработали волонтерские штабы. Их задача – обеспечить тех, кто находится на самоизоляции, продуктами и товарами первой необходимости. Они на безвозмездной основе приезжают к бабушкам и дедушкам не только, чтобы привезти им все необходимое, но и для того, чтобы просто поговорить и дать им понять - они не одни. В одном активисты единодушны – больше всего пенсионерам на карантине не хватает простого человеческого общения и внимания.

ВОЛОНТЕР – ЭТО ВО БЛАГО

День у волонтеров начинается с 8:00. В этом время в рабочем чате появляется информация о том, что людям, находящимся на самоизоляции, необходима помощь. Они оформляют заявку через колл-центры по горячей линии. Как ни странно, большая часть этих людей – те, кому за 65. Они не ослушались рекомендации главы региона и самоизолировались. Только вот продукты имеют свойство заканчивается, а выходить на улицу и блуждать по супермаркетам – одна из самых опасных затей.

Чаще всего за помощью обращаются те, кому за 65.Фото: Предоставлено героем публикации

- Процесс прост – заявка оформляется по телефону, после того, как специалист проконсультирует по всем вопросам. В день порядка 20-30 человек обращается за помощью в волонтерский штаб. В основном это пожилые и одинокие люди, а также инвалиды, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» Алексей Свиридов, волонтер. – Между собой мы общаемся в чате, там и принимаем решение, кто из волонтеров к кому поедет. Чаще всего им нужны лекарства и продукты, но рядом нет ни родственников, ни близких, чтобы оказать им помощь.

Кстати, все волонтеры каждый день проверяют температуру, а к самоизолированным приезжают в полной экипировке: в костюме, в масках и перчатках. И никак иначе. К эпидемии здесь относятся крайне серьезно, и стать переносчиком заболевания никто не хочет. Волонтер, чтобы созидать, а не разрушать.

Продукты заканчиваются, а блуждать по продуктовым магазинам в период эпидемии коронавируса - опасно.Фото: Предоставлено героем публикации

СЛЕЗЫ РАДОСТИ

Всего в волонтерском штабе Владивостока порядка 50 человек. Это люди из разных профессий, но всех здесь объединяет одна цель – помочь людям во время карантина. Реакция, кстати, у самоизолированных полна эмоций. Многие из них, встретив у двери волонтера, удивлено говорят: «А мы думали, что вы не придете».

Едва ли не каждый волонтер с открытия штаба успел увидеть слезы радости пенсионеров, которые чувствуют себя одинокими.Фото: Предоставлено героем публикации

- Да, многие не верят, что вот так абсолютно бесплатно, чужие люди сходят в супермаркет или аптеку и купят для них все необходимое. Мы предупреждаем, что в крае уже орудуют мошенники. Если за доставку товара с вас хотят взять деньги – это мошенники, будьте осторожны и не поддавайтесь на их уловки, - продолжает Алексей. – За неделю работы волонтерского штаба могу сказать, что чаще всего за помощью обращаются глубоко одинокие люди. Я успел увидеть столько слез радости за это время. Наш приезд люди на карантине расценивают как сигнал о том, что они не будут брошены и что о них помнят. Уверен, что так мы дарим им надежду на то, что они никогда не останутся одни. Они очень благодарны нам и говорят о том, что мы продлеваем их жизни.

Стоит отметить, что сперва волонтеров учат быть волонтерами. Новичкам даже рассказывают о том, как нужно общаться, чтобы в случае чего суметь успокоить и оказать психологическую помощь. Активисты признаются, что очень многое из беседы с бабушками и дедушками они пропускают через себя. Волонтер – значит не быть безразличным.

Самоизолированные благодарят волонтеров за их неравнодушие и говорят, что они продлевают их жизни.Фото: Предоставлено героем публикации

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Волонтеры также взывают к сознательности горожан – если у вас есть пожилой сосед, спросите, не нужны ли ему продукты или лекарства. В ближайшее время количество заявок в штабе увеличится, и это заметно повлияет на скорость оказания помощи.

Будьте человечнее, покупая хлеб для себя, подумай про соседа. «Помоги ближнему» - та заповедь, которая должна быть в приоритете в период эпидемии. Коронавирус может победить только внимательность, неравнодушие и бережное отношение как к себе, так и к окружающим.

Обращения в волонтерский штаб принимаются с 08:00 до 20:00 по телефонам: 8 (423) 222-09-09, 222-05-01.

Напомним, что всего в Приморье подтверждено два случая заболевания COVID-19. Оба - завозные. Одна женщина прилетела во Владивосток после круизного путешествия по странам Европы и сразу ушла на карантин. Другая – сотрудник банка. После командировки в Мексику, она вернулась в город и еще три дня ходила на работу.

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