Как должна работать управляющая компания в условиях карантина?.

Каждый из нас ежемесячно получает квитанции за содержание жилья и, добросовестно оплачивая, рассчитывает на получение качественного обслуживания. А вы задумывались о том, что качество обслуживания вашего дома зависит не только от управляющей компании, но и от каждого жильца вашего дома, точнее сказать, насколько добросовестно и своевременно все жильцы дома оплачивают те самые желаемые услуги. Во сколько обходится ежемесячное обслуживание вашего дома и собирает ли ваш дом необходимую сумму для качественного предоставления услуг? Проще говоря, сколько денег вы собрали на содержание уборщицы, дворника и текущий ремонт подъезда или коммуникаций?

Как устроена работа УК, из каких факторов складывается качество обслуживания жилого фонда и как работают организации ЖКХ в карантин в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась генеральный директор управляющей компании «Влад-Дом» Виктория Гарбузова.

На что управляющие компании тратят наши деньги? Виктория Гарбузова отвечает в эфире радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

- Виктория Валерьевна, как вы считаете, качественное обслуживание жилого фонда это чья ответственность?

- Это обоюдная ответственность, я бы сказала, что это дорога с двухсторонним движением, собственники жилья обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать содержание жилья, а управляющая компания на эти деньги нанимает уборщиц, дворников, покупает моющие средства, закупает строительные материалы на текущий ремонт и устранение аварий и прочее. Одним словом, если дом не собирает необходимую сумму за содержание жилья, то это, естественно, отражается на качестве.

- Бытует мнение, что управляющие компании купаются в золоте, так ли это?

- На самом деле все иначе, мы комиссионеры и получаем только 10% от всех сборов. Если у вас в квитанции на содержание и текущий ремонт стоит цифра 500 рублей, то управляющая компания с этих денег получит только 50 рублей. Из этой суммы и складывается фонд заработной платы, налоги и деньги на развитие компании, а вся остальная сумма как раз идет на содержание и текущий ремонт.

- Управляющая компания – это, как ни крути, бизнес, можно ли его назвать социально-ориентированным и почему?

- Да, мы социально-ориентированный бизнес. Мы работаем на поддержание и обеспечение жизнедеятельности населения. Если сейчас все ушли на каникулы, то мы работаем в полном объеме всем коллективом. У нас только прекратился прием жителей, при этом мы с ними держим постоянную связь.

- Из-за режима самоизоляции стало больше работы?

- Да, сейчас мы проводим дезинфекцию подъездов в защитных костюмах и с масками через каждые 3-4 часа. Это большой объем работы, который требует финансовых затрат. Это бремя ложится на плечи управляющей компании.

- Виктория Валерьевна, готовясь к эфиру, мы изучали ситуацию и обнаружили некий феномен. УК «Влад-Дом» еще в октябре почти что была банкротом, в ноябре поменялся генеральный директор, и к марту сумма долга перед кредиторами сократилась с 22 до 8 миллионов рублей. Расскажите, как удалось добиться такого результата?

- Все просто, мы начали работать как и должна работать управляющая компания, переподписали договора с ресурсоснабжающими организациями – это были основные кредиторы. Нужно было сокращать задолженность жильцов. Как только собственники жилья увидели результаты нашей работы, пошли и деньги.

- С какими проблемами приходится сталкиваться? Откуда берутся деньги и хватает ли их?

- Денег всегда не хватает, поэтому мы планируем, расписываем считаем, взыскиваем, иногда очень жестко, но в рамках закона. Например, мы разместили объявление в подъезде, что у следующих квартир имеется колоссальная задолженность, в связи с чем отключаем лифты. Жильцы сами устранили проблему, сами провели профилактическую беседу, и деньги пошли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/769812" frameborder="0"></iframe> Как должна работать управляющая компания в условиях карантина?.

- Есть еще такое понятие, как миграция домов, расскажите подробнее про эту печальную тенденцию.

- Допустим, управляющая компания берет дом, ремонтирует его, приводит в порядок. Зачастую сумма такого ремонта превышает ту сумму, которая есть на счету этого дома. Затем инициативная группа решает не платить долг и организует собрание жильцов, на котором решается, что дом этот уходит к другой управляющей компании. Все. Долг остался нашим бременем, а дом, как ни в чем не бывало, получает в долг новые услуги от новой компании. Да, это попросту нечестно, но это наши риски.

- Не так давно «Комсомолка» писала про ветерана труда, которая вместе со всем подъездом страдает от некачественного ремонта по программе капремонта. Почему так получается?

- Капремонт - это ещё одна проблема. Эта ситуация, к сожалению, повсеместна и связана она с самой процедурой. Фонд капремонта выступает только как оператор, он проводит тендер. Компания, выигравшая лот, обязана в течение пяти лет осуществлять гарантийное обслуживание объекта. Для выполнения работ генеральный подрядчик нанимает субподрядчиков, а объект фактически принимается не глядя. В итоге управляющая компания и генподрядчик, выигравший лот, вынуждены расхлебывать последствия некачественного ремонта субподрядчика, что и произошло в данном конкретном случае и происходит повсеместно.

- В этом году в России начался очередной этап мусорной реформы, все мы видели ее печальные результаты в начале года, когда мусор не вывозили неделями. Расскажите, почему так произошло и как вы справлялись с задачей.

- Мы сами вывозили мусор, не дожидаясь реакции. В декабре мы подготовили дорожную карту и передали ее региональному оператору. Ждали долго и не дождались. 24 декабря мы поняли, что если никто не принял до сих пор эти площадки, то и мусор никто вывозить не будет. В итоге 1 января с 10:00 мы вышли на работу и стали вывозить мусор. Отдельное спасибо хочется сказать региональному оператору, который бесплатно и вне очереди принимал наши машины с мусором.

- Расскажите, если кому-то захочется поменять управляющую компанию, на какие основные моменты нужно обратить внимание?

- Для этого нужно решение собрания жильцов. Размещается объявление о запланированном собрании собственников. Вносится повестка, выбирается председатель, счетная комиссия и так далее. Озвучивается повестка дня. Выбирается управляющая компания, заполняется реестр собственников, подписывается протокол собрания, в общем это все. Чтобы выбрать новую управляющую компанию необходимо 50% +1 собственник. При этом стоит учитывать, что итоги считают по квадратным метрам, а один человек ставит одну подпись. Ну а для того, чтобы выбрать правильную управляющую компанию, нужно смотреть не на рекламу, а на то, как выполняется работа, это и есть главный критерий надежной управляющей компании.