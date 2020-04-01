Сбежавшую от карантина после поездки в Израиль женщину госпитализировали в больницу Владивостока

27 марта супружеская пара из села Воздвиженка вернулась из заграничной поездки. Они наслаждались путешествием по Израилю и не предполагала, что Приморье их встретит карантином. 43-летней женщине и ее 34-летнему мужу было выдано предписание о том, что они должны изолироваться в больницу и быть под наблюдением врачей 14 дней. Столько длится карантин для тех, кто вернулся в регион из-за рубежа. Несмотря на все рекомендации, супруги отказались от госпитализации и сбежали из больницы.

Однако вскоре их местоположение было обнаружено. Участковому, после повторной профилактической беседы, удалось убедить женщину в том, что сейчас очень важно соблюдать все условия карантина. В итоге супруга согласилась проследовать в больницу. Медики госпитализировали ее в инфекционный госпиталь для дальнейшего наблюдения.

- Ее супруг остался дома на самоизоляции. Ежедневно сотрудники полиции будут осуществлять проверки соблюдения им режима самоизоляции, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее губернатор Приморья заявил о том, что паре, которая безалаберно отнеслась к выполнению условий карантина, грозит крупный штраф – до 100 тысяч рублей. Сам проступок попадет под классификацию – создание угрозы общественной безопасности. Более того, Дума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

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