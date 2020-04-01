Коронавирус в Южной Корее, последние новости на 1 апреля 2020: маски выдают по году рождения

Уроженка Владивостока Маргарита Цой рассказала про кооронавирус в Южной Корее, последние новости на 1 апреля 2020. Она живет в Южной Корее уже 3 года, еще недавно страна была одной из самых пораженных коронавирусом. Из-за вспышки инфекции в городе Тэгу, где подтвердилось около 8 тысяч случаев заражения, под угрозой оказалось здоровье всей нации.

На сегодняшний день в Южной Корее официально подтверждено 9887 случаев заражения, из них 165 смертельных. 5567 человек уже удалось вылечиться. По данным Корейских центров контроля и профилактике заболеваний (KCDC), 1 апреля зафиксирован 101 новый случай заражения. Однако это не сравниться с показателями пошлого месяца, когда люди заболевали по 500 человек за сутки. Власти уверены, что эпидемия пошла на спад и в ближайшие дни планируют снять строгий карантин.

– Чтобы предотвратить дефицит масок, людям продают специальные изделия с повышенным уровнем защиты (kf94) по определенным дням недели, в соответствии с последней цифрой года рождения. На каждого положено по 2 штуки в неделю. Например, в понедельник маски получают те, у кого на конце 1 или 6 (1991, 2006, 2016 год рождения и.т.д). Во вторник – с цифрой 2 и 7, и далее по списку. Цена на них фиксированная по всей стране, на наши деньги, около 100 рублей, – рассказала Маргарита Цой, с которой редакция уже связывалась ранее.Тогда Южная Корея была одной из самых пораженных COVID–19 стран. Сейчас страна занимают 14-ю позицию по количеству заразившихся.

По словам девушки, такая система помогла вовремя остановить дефицит и сохранить реальную демократичную цену на изделия. Обычные медицинские макси при этом можно покупать без ограничений. Но корейцы считают их менее эффективными.

– Восхищаюсь логикой корейских властей. Помогли избежать столпотворений и сделали так, чтобы маски достались всем. Ведь, в начале их массово скупали, поэтому пенсионерам или тем, кто продолжал работать маски просто не доставались. На заводы по производству масок набрали дополнительно рабочих в дневные и ночные смены, поэтому ситуация быстро стабилизировалась, – отметила девушка.

Маргарита живет вместе с мужем и сынишкой в городе Чхонджу, и как только было объявлено о чрезвычайном положении, семья осела дома, стараясь неукоснительно выполнять все распоряжения властей.

– У нас обещают снять карантин с 6 апреля, и наконец-то откроют школы и детские сады. На улице 90% людей в масках. Везде, даже в автобусах стоят антисептики для рук. Ограничения уже не такие строгие, но людей просят без надобности не выходить на улицу. Единственное, уже зацвела сакура, поэтому на улицах стало больше гуляющих. Но радует, что все в масках, – поделилась Маргарита.

Основная вспышка была зафиксирована в городе Тэгу, именно его первым делом перекрыли. Чтобы остановить распространение эпидемии крупные медицинские центры по всей стране в короткие сроки перепрофилировали для приема больных с подозрением на коронавирус. При этом власти открыто объявили, что прийти в больницу могут все, включая нелегально находящихся эмигрантов, пообещав за этого не наказывать. К слову, чтобы избежать столпотворений, приезжим продлили визы до 30 апреля, конечно, тем, кто их ранее получил.

Маргарита отмечает, что люди массово проходили тестирование на коронавирус. Все улицы и общественные места до сих пор тщательно дезинфицируют, а дома местные жители покидать начали лишь недавно. Отметила уроженка Приморья и высокий уровень корейской медицины. Она уверяет, что именно благодаря вере в профессионализм врачей многие русские не побоялись тогда остаться в охваченной эпидемией стране.

В Приморье, тем временем, официально введен режим всеобщей самоизоляции. Всех пребывающих из-за границы людей теперь будут отправлять в специальные обсерваторы. В крае подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Власти настоятельно рекомендуют приморцам не покидать дома, чтобы предотвратить распространение опасной инфекции.

Кстати, о масках, в Приморье их раскупили задолго до начала эпидемии в нашей стране. В ближайшее время ожидается поставка медицинских изделий в магазины. Также пополнить запас планируется с помощью заключенных, которые изготовят марлевые защитные повязки в специальных цехах.

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