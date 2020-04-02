2020-04-02T08:53:36+03:00
Общество

Апрельский циклон принесет во Владивосток снег с дождем и ночные морозы

Ухудшится погода уже на этой неделе - весна пока отменяется
Кристина ГРИН
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С приходом циклона в регионе заметно похолодает.С приходом циклона в регионе заметно похолодает.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Выходные в Приморье начнутся с осадков. Как отмечают синоптики портала Примпогода, к региону приближается мощный циклон. Отсюда на большей части края пройдут осадки: где-то снег, а где-то снег с дождем. Будьте внимательны - на дорогах возможна гололедица. 4 апреля днем циклон сместится на север Японского моря, поэтому власть непогоды ослабеет.

Как оказалось, снег и дождь «работают» в паре с похолоданием. По данным специалистов, такого интенсивного понижения температур не было даже при прошлом циклоне. Так, ночные температуры в регионе будут в пределах -1 -9 градусов, а дневные от -3 до +3 градусов. На юге края ситуация будет чуть приятнее +5 +9 градусов.

- В воскресенье, 5 апреля, на Приморье распространится гребень антициклона. При малооблачной погоде ночью морозы усилятся до -5 -13 градусов, на побережье теплее, 0 -4 градуса, - отмечают синоптики портала Примпогода. -Днем начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, максимальные температуры повысятся по сравнению с субботой на 3-6 градусов.

Разумеется, циклон не обойдет стороной и Владивосток. Здесь в ночь на субботу ожидается дождь со снегом. С приходом непогоды в городе усилится северный ветер и заметно похолодает. Ночью -1 -3 градуса, днем до +6 градусов. Очевидно, что из-за сильного ветра температуры воздуха будут ощущаться иначе.

Только расстраиваться не нужно – уже в воскресенье погода в дальневосточной столице улучшится. Температуры воздуха увеличатся на 2-4 градуса. Будет солнечно и тепло – как никак, весна. Давно пора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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