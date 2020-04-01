Владивосток покрывается полосами

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к нанесению дорожной разметки. В планах дорожников - более 600 километров осевых линий и свыше 30 тысяч квадратных метров разметки на пешеходных переходах и других участках дорог.

Первой улицей в списке, где в этом году прошли такие работы, стала Корабельная набережная. Здесь разметку на дорожное полотно наносили вручную и с помощью машины «Контур 600» белорусского производства, которую городские власти закупили в прошлом году.

- После зимы расконсервировали технику и сегодня приступили к работам, которые с нетерпением ждали и автомобилисты, и пешеходы, - рассказал начальник отдела спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения МБУ «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко. - В списке значатся все районы города, в том числе поселок Трудовое. Выходим в первую очередь туда, где дороги уже отмыты - это залог того, что разметка продержится долго. Наносим как краску, так и термопластик.

Как сообщили в отделе организации дорожного движения городской администрации, в этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий, а также более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы - они обновляются в первую очередь, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии. Основная часть работ пройдет в ночное время.