2020-04-02T15:58:13+03:00
Общество

Владивосток покрывается полосами

Более 600 километров дорожной разметки нанесут в приморской столице в этом году.
Виктория ЛЕБЕДИНЕЦ
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Начало мероприятий по нанесению дорожной разметки во Владивостоке совпало с проведением двухмесячника чистоты, который стартовал в городе 30 марта. Фото: Евгений КУЛЕШОВНачало мероприятий по нанесению дорожной разметки во Владивостоке совпало с проведением двухмесячника чистоты, который стартовал в городе 30 марта. Фото: Евгений КУЛЕШОВ
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Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к нанесению дорожной разметки. В планах дорожников - более 600 километров осевых линий и свыше 30 тысяч квадратных метров разметки на пешеходных переходах и других участках дорог.

Первой улицей в списке, где в этом году прошли такие работы, стала Корабельная набережная. Здесь разметку на дорожное полотно наносили вручную и с помощью машины «Контур 600» белорусского производства, которую городские власти закупили в прошлом году.

- После зимы расконсервировали технику и сегодня приступили к работам, которые с нетерпением ждали и автомобилисты, и пешеходы, - рассказал начальник отдела спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения МБУ «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко. - В списке значатся все районы города, в том числе поселок Трудовое. Выходим в первую очередь туда, где дороги уже отмыты - это залог того, что разметка продержится долго. Наносим как краску, так и термопластик.

Как сообщили в отделе организации дорожного движения городской администрации, в этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий, а также более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы - они обновляются в первую очередь, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии. Основная часть работ пройдет в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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