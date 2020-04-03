2020-04-03T01:56:57+03:00
Общество

Экстренное предупреждение – МЧС Приморья сообщает о приближении снежного циклона

Осадки пройдут на большей части региона
Кристина ГРИН
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МЧС не рекомендует покидать дома без экстренной необходимости.МЧС не рекомендует покидать дома без экстренной необходимости.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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МЧС, в связи с тем, что на Приморье взял курс снежный циклон, сделало экстренное предупреждение. Из-за активных воздушных масс практически на всей территории региона пройдут осадки. Снега ожидается до 14 миллиметров, а снега с дождем – до 25 миллиметров. Край окажется во власти непогоды уже днем 4 апреля.

Циклон заденет Артемовский, Арсеньевский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский, Спасский, Лесозаводский городские округа, Фокино, Большой Камень, Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский, Черниговский, Кировский, Красноармейский, Пожарский, Тернейский муниципальные районы.

По данным синоптиков, циклон не ослабит свою хватку и 5 апреля. Местами сильный снегопад сохранится в восточных районах региона. В самом затруднительном положении окажутся жители Тернейского района. Там ожидается до 25 миллиметров осадков. Очевидно, что снегопад станет причиной появления гололедицы на дорогах – будьте аккуратнее за рулем. Вместе с тем, непогода принесет в край усиление ветра – в континентальной части до 20 метров в секунду, на восточном побережье - до 27 метров в секунду.

- Рекомендуем жителям и гостям Приморья без экстренной необходимости не покидать свои дома, по возможности воздержаться от ранее запланированных поездок и быть предельно аккуратными, - отмечают в пресс-службе по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве напоминают – в случае происшествий обращаться по номерам: 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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