Епархия отправила настоятеля храма Димитрия Солунского в реабилитацонный центр за пьянство

Настоятеля храма имени Димитрия Солунского в приморском поселке Тигровый временно лишили, так сказать, «священнослужительских» прав. Дело в том, что клирик Амвросий или, по-другому, Николай Летников очень уж любил пригубить алкоголь. За подобным недостойным поведением его заставали бессчетное количество раз. Последний не прошел для него безнаказанно.

С 1 апреля клирику Владивостокской епархии иеромонаху Амвросию запретили делать преподания и носить наперстный крест с рясой. Правда пока всего лишь на один год. Решение вынес митрополит Владимир, опираясь на 42 Правило святых Апостолов.

Кроме того, епархия определила Николая Летникова в реабилитационный Душепопечительский центр.

- По истечении срока запрещения решение о снятии запрета может быть принято в случае деятельного покаяния Амвросия и исправления. Важным будет и отзыв руководителя Душепопечительного центра реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадского Приморского края протоиерея Александра Талько, - сообщили в пресс-службе Владивостокской епархии.

Новым настоятелем храма святого великомученника Димитрия Солунского поселка Тигровый определен клирик Владивостокской епархии протоиерей Игорь Борисович Талько.

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