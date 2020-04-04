2020-04-04T12:49:13+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 5 апреля 2020 года: сокращается авиа и Ж/Д сообщение, а горожане массово скупают маски

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 апреля 2020: фирменный поезд "Океан" отменяется, "Аэрофлот" в два раза сократил рейсы во Владивосток, горожане за несколько часов скупили все маски в городских аптеках
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке продолжается режим полной самоизоляции.Во Владивостоке продолжается режим полной самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 5 апреля 2020 года. По данным портала Стопкоронавирус.РФ, на территории Приморского края по состоянию на 5 апреля 2020 года зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19, выздоровело 2 человека, один умер.

Горожане скупают все медицинские маски, как только те появляются в продаже. Накануне утром правительство Приморья объявило, что в аптечной сети "Госаптека" в продаже появились медицинские маски. Буквально за несколько часов горожане выкупили весь дефицитный товар подчистую.

"К сожалению, все медицинские маски во Владивостоке по нашей сети выкупили еще утром. Когда будет следующая партия, нам неизвестно, эта поставка согласовывалась с министерством здравоохранения", - сказала в телефонном разговоре специалист колл-центра Ирина.

Участковые Приморья прекращают прием граждан на время самоизоляции. Стражи порядка теперь не ведут личный прием в кабинетах, а общаются с гражданами письменно, в электронном виде, либо по телефону. Подать заявление о произошедшем или готовящемся противоправном деянии при этом можно в обычном порядке, в том числе и лично.

Еще у двух китайцев, проехавших через Приморье, обнаружили коронавирус. Первая жительница КНР 31 марта она вылетела из Москвы во Владивосток, 1 апреля отправилась к погранпереходу Пограничный-Суйфэньхэ и пересекла границу на автобусе. 2 апреля ей провели тест на коронавирус, который показал положительный результат. 20 человек, которые с ней контактировали изолированы для наблюдений. Вторая женщина прибыла во Владивосток из Москва 30 марта, на следующий день она поехала на машине в Уссурийск, пересела на автобус до Пограничного и пересекла границу. На таможне ей провели тект, который подтвердил коронавирус. 45 людей, которые контактировали с ней, также изолированы для медицинского наблюдения.

РЖД отменяет поезд "Океан", а "Аэрофлот" сокращает рейсы на Дальний Восток. Из-за режима полной самоизоляции люди стали меньше передвигаться по городам, перевозчики сокращают непопулярные маршруты. С 7 апреля отменяется отправление всех рейсов фирменного поезда "Океан" из Владивостока, а с 8 апреля - из Хабаровска. Вместе с отменой "Океана" сокращается и периодичность курсирования поездов по маршруту Челябинск – Владивосток (номера поездов 12 и 47). Вагоны будут отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Владивостока – с 6 июня.

"Аэрофлот" также вносит корректировки в расписание, теперь компания будет выполнять один рейс в сутки, вместо привычных двух. Подобная мера пока вводится лишь до 10 апреля.

Напомним, что режим полной самоизоляции продлили до 30 апреля. Месяц считается нерабочим, но с сохранением заработных плат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 5 апреля 2020 года: сокращается авиа и Ж/Д сообщение, а горожане массово скупают маски
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 апреля 2020: фирменный поезд "Океан" отменяется, "Аэрофлот" в два раза сократил рейсы во Владивосток, горожане за несколько часов скупили все маски в городских аптеках
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