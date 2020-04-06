Продажа алкоголя и табачной продукции в Приморье в период самоизоляции: закроются ли магазины, ограничат ли продажу

Правительство Приморского края разъяснило условия продажи алкогольной и табачной продукции в период полной самоизоляции. Специалисты поделились, какие торговые точки имеют право торговать подобными товарами и при каких условиях.

По мнению экспертов, в марте, когда большая часть страны оказалась на «карантинных каникулах», в России вырос спрос на алкогольную продукцию. Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев даже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить продажу спиртного. Однако, специалисты Минпромторга России считают, что подобная мера может вызвать резкий скачок поддельной спиртосодержащей продукции. Глава министерства Денис Мантуров рекомендовал губернаторам не менять установленный режим торговли и не ограничивать продажу алкоголя без особой необходимости.

– В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» к продовольственным товарам относятся продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу, в том числе алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Таким образом, розничная продажа алкогольной продукции в период действия ограничений, связанных с распространением короновируса, правомерна и не нарушает ограничения, установленные вышеуказанными нормативными правовыми актами,– прокомментировали в правительстве Приморья.

Напомним, в Приморье торговля алкогольной продукцией разрешена с 09:00 до 22:00.

Что касается табакосодержащей продукции, правила похожие. Однако для продажи акцизного товара с ограниченным оборотом есть отдельные нормы.

Если в киоске продается исключительно табачная продукция, то действует система продажи на вынос. По словам специалистов, при этом покупатель не должен заходить непосредственно в само помещение, а получает необходимый товар через специальное окошко. Продажа табака в павильонах и магазинах, куда заходят клиенты, разрешена при наличии в торговой точке других продовольственных товаров.

Стоит отметить, специалисты Всемирной организации здравоохранения и многие медики рекомендуют отказаться от употребления спиртного и курения сигарет во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

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